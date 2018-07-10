أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 10 - 7 -2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 10-7-2018.

إيقاف تداول 17 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 17 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، جلوبال تليكوم القابضة، آسيك للتعدين-اسكوم، القلعة للاستشارات المالية، المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، المجموعة المصرية العقارية، العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، النصر للملابس والمنسوجات، المهندس للتأمين، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، أسمنت سيناء، شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة، الحديد والصلب المصرية، الدلتا للتأمين، السويس للأسمنت، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول.

البورصة تربح 6.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، لأول مرة هذا الأسبوع، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 887.560 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 220 مليون ورقة مالية بقيمة تتجاوز 1.1 مليار جنيه عبر تنفيذ 24 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 71.91% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 18.9%، والعرب على 9.19% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.90% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.09%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 51.4 مليون جنيه، 56.1 مليون جنيه، 136.1 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.7 مليون جنيه، 205.5 مليون جنيه، 36.4 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 15921 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 2690 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 15940 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 779 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 1993 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 462 نقطة.

وارتفعت أسهم 101 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 42 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية لتطوير صناعة البناء بسعر إغلاق 10.95 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.42%

- العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.95 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.95%

- شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة بسعر إغلاق 2.24 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.69%

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى بسعر إغلاق 8.72 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.65%

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 11.97 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.97%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الدلتا للتأمين بسعر إغلاق 17.87 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.75%

- الإسكندرية لأسمنت بورتلاند بسعر إغلاق 6.51 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.60%

- السويس للأسمنت بسعر إغلاق 22.34 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.94%