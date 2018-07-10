أب يقتل ابنته انتقاما منها بسبب سوء سلوكها بكفر الشيخ

تخلص أب من ابنته بطعنة نافذة في الصدر بـ"سكين" أمام المارة بمدينة سيدى سالم فى محافظة كفر الشيخ بسبب سوء سلوكها، وتم القبض عليه، وتحرر المحضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد محمد عبدالوهاب، رئيس مباحث المديرية، بلاغًا يفيد بوصول"مي. م. ى. ا" 31 سنة، لمستشفى سيدى سالم المركزي، جثة هامدة، عقب طعنها بسكين.

انتقل رجال المباحث للمستشفى، وتبين قيام والدها بالتوجه إلى مقر عملها بشركة لفلاتر المياه، واستدعاها خارج مقر عملها وطعنها بسكين في صدرها، ولفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها لمستشفى سيدي سالم، وتمكن رجال الأمن من إلقاء القبض عليه، وتبين من التحريات أن الفتاة انفصلت عن زوجها لسوء سلوكها وعلاقتها بشاب آخر مما أثار غضب والدها فقرر التخلص منها.

وبمواجهة والد القتيلة، اعترف بجريمته انتقاماً منها، لإساءتها لأسرتها، وتحرر المحضر 7492 إداري مركز سيدي سالم، وجاري العرض على النيابة العامة .