8 معلومات عن "إعادة التأمين" .. تعرف عليها

كتب : حسام الشقويرى

إعادة التأمين عبارة عن تحويل جزء أو كل الأعمال التأمينية التى تتعاقد عليها شركة التأمين إلى شركة تأمين أخرى (إعادة تأمين)، وتعد قيمة مبلغ التأمين الذى تحتفظ به الشركة الأولى تحت مسمى الاحتفاظ، أما الشركة الثانية (إعادة التأمين) تحت مسمى المتنازل عنه ويجوز للشركة الثانية (إعادة التأمين) أن تعيد التأمين لدى شركة ثالثة (إعادة تأمين)، وتستعين شركة التأمين بشركات إعادة التأمين من أجل الحماية ضد الخسائر، حيث تقدم عملية إعادة التأمين حماية وتقليل لخسائرها حين تعرضها لخسائر حيث يدفع معيد التأمين جزاء او كل الخسائر التى تتعدى حد احتفاظ الشركة.

1 - تساعد إعادة التأمين فى زيادة المقدرة الاكتتابية لشركة التأمين، حيث تتمكن شركة التأمين عند إعادة التأمين لجزء أو كل الأعمال التأمينية لديها من قبول بعض التأمينات التى تزيد عن حد احتفاظها، ثم إعادة التأمين لدى مؤمن آخر بالحد الزائد.

2 - وتسهم فى استقرار الأرباح حيث يمكن إعادة التأمين من التقليل من آثار التقلبات الكبيرة فى النتائج المالية لشركة التأمين بسبب التغيرات فى الظروف الاقتصادية والاجتماعية والكوارث الطبيعية التى تتعرض لها البلد المؤمن به لدى شركة التأمين.

3 - تقليل مخصص الاقساط غير المكتسبة حيث تقلل عملية إعادة التأمين من حجم مخصص الأقساط المكتسبة المطلوب بموجب القانون

4 - تقديم الحماية ضد الخسائر حيث تقدم عملية إعادة التأمين حماية وتقليل لخسائرها حين تعرضها لخسائر، حيث يدفع معيد التأمين جزاء أو كل الخسائر التى تتعدى حد احتفاظ الشركة.

5 - التراجع عن تأمين أنواع معينة، حيث يتيح إعادة التأمين نقل التزامات المؤمن عن التأمين السارى إلى متعهد آخر ويظل المؤمن مسئولا عن تغطية مالى الوثائق.

6 - الحصول على نصائح ومساعدة معيد التأمين حيث يقدم معيد التأمين مساعدات تتعلق بالتسعير وحدود الاحتفاظ وغطاء الوثيقة.

7 - يساعد إعادة التأمين على حماية شركات التأمين من الإفلاس، لأن الشركة إذا قامت بالتأمين على خطر كبير فإنها ربما تتعرض للإفلاس عند وقوع الخطر، ولكن عندما تقوم بإعادة التأمين على ذلك الخطر لدى واحدة أو أكثر من شركات إعادة التأمين، فإن شركات إعادة التأمين ستقوم كل منها بتسديد نسبه معينة من الخسارة تعادل النسبة التى قبلت إعادة تأمينها، ومن خلال هذه العملية ستكون شركة التأمين فى وضع آمن.

8 - طرق إعادة التأمين تنقسم إلى اتفاقيات تأمين نسبية، واتفاقيات تأمين غير نسبية الأولى تعمل على تحديد الحصة التى تريد أن تتحملها الشركة من حجم التأمين، وتسند الرصيد المتبقى إلى معيد التأمين، وهنا يتم الاستناد على أكثر من معيد تأمين، ويتم توزيع أقساط التأمين والخسائر المترتبة بالتناسب بين شركة التأمين أو شركات إعادة التأمين، أما الاتفاقيات غير النسبية فترتكز على الحصة التى تريد شركة التأمين أن تتحملها من الخسائر.