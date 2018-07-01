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وكالة إيطالية: ثورة 30 يونيو أحبطت التطرف بمصر وقضت على انقسام الشرق الأوسط

الأحد، 01 يوليه 2018 03:48 م
وكالة إيطالية: ثورة 30 يونيو أحبطت التطرف بمصر وقضت على انقسام الشرق الأوسط أحد المشاهد من ثورة 30 يونيو
كتبت فاطمة شوقى
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سلطت وكالة "نوفا" الإيطالية الضوء على احتفال مصر بالذكرى السنوية الخامسة لثورة 30 يونيو التى أدت إلى إسقاط حكومة جماعة الإخوان الإرهابية.

 

وقالت الوكالة إن ثورة 30 يونيو أحبطت التطرف فى مصر، وكسرت موجة الانقسام التى كانت تجتاح الشرق الأوسط وخاصة مصر من خلال تلك الجماعة الإرهابية.

 

وأشارت الوكالة إلى أن مساندة القوات المسلحة لإرداة ورغبة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو ساهم بشكل كبير فى إنهاء حالة التطرف.

 

وأبرزت الوكالة الإيطالية كلمة الرئيس السيسي التى ألقاها فى هذه المناسبة حيث شدد على أن كل مصرى يجب أن يكون فخورا بما تم إنجازه من استقرار ومكافحة للإرهاب والفكر الدينى المتطرف فى مصر فى وقت قياسى.

 

وحول الاقتصاد، أكد الرئيس المصرى أن النمو الاقتصادى ارتفع من 2%، إلى 5.5% متوقعا أن يصل 7% فى السنوات القليلة القادمة، وبذلك فإن مصر تسير على الطريق الصحيح.


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