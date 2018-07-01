وزير خارجية فلسطين: أفريقيا عمقنا الاستراتيجى ورافعة أولى فى دعم حقوق شعبنا (تحديث)

كتب سمير حسنى ـ (أ ش أ)

أشاد وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، بدعم دول القارة الأفريقية للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن التجربة "الإفريقية - الفلسطينية" مبعث اعتزاز وطنى ومدعاة فخر لكل فلسطينى.

وأضاف وزير الخارجية الفلسطينى خلال كلمته فى افتتاح أعمال القمة الأفريقية الـ 31، والمنعقدة فى موريتانيا، أن الفلسطينيين كانوا ولا يزالوا يعتبرون أفريقيا عمقا استراتيجيا وحاضنا ورافعة أولى فى دعم حقوق الشعب الفلسطينى الأعزل فى نضاله المشروع من أجل تحقيق غاياته وأهدافه فى الدولة والحرية والاستقلال.

ودعا المالكى القادة الأفارقة إلى تطبيق المبادئ التى قام عليها الإتحاد الأفريقى فى مراجعة العلاقات مع الدول والأنظمة السياسية العنصرية المعتدية على الصعد السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتى تمثل إسرائيل نموذجها الصارخ فى القرن الحادى والعشرين.

ووجه فى ختام كلمته الشكر لكافة الدول الأفريقية التى صوتت لصالح توفير الحماية لصالح الشعب الفلسطينى مؤخرا فى الأمم المتحدة، معربا عن تضامنه مع الدول الأفريقية التى تعرضت لهجمات إرهابية مؤخرا على غرار جمهورية نيجيريا ،وزميبابوى وإثيوبيا .