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الأحد، 01 يوليه 2018 12:50 م
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وزير النقل خلال تفقد الدائرى الإقليمى: ننفذ مشروعات طرق بـ 42 مليار جنيه

الأحد، 01 يوليه 2018 12:10 م
وزير النقل خلال تفقد الدائرى الإقليمى: ننفذ مشروعات طرق بـ 42 مليار جنيه الدكتور هشام عرفات وزير النقل خلال جولته بالدائرى الإقليمى
كتب رضا حبيشى
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أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل برفقة اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى جولة تفقدية لمتابعة أعمال التنفيذ النهائية للقوس الشمالى الغربى للطريق  الدائري الإقليمي الذي يمتد من طريق الإسكندرية الصحراوي حتى بنها بطول 57 كم شاملا 62 عمل صناعى ( 23 كوبري و39 نفق) بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.

وقالت وزارة النقل وفق بيان صحفى إن جولة الوزير تعد الثالثة خلال 10 أيام لمتابعة معدلات تنفيذ الطريق ضمن المشروع القومى للطرق وفقا لسياسات الجودة العالية، حيث تفقد قطاعات المشروع المختلفة، لافتة إلى تقدم معدلات التنفيذ النهائية فى الطريق وأن هناك متابعة يومية لمعدلات التنفيذ.

وأضاف وزير النقل أن الطريق الجديد سيساهم بشكل كبير فى تخفيف حركة المرور بالقاهرة الكبرى وعلى دائرى القاهرة، وأنه الطريق سيكون جاهزا للافتتاح خلال الشهر الجارى، لافتا إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق بإجمالى أطوال 1000 كم وتكلفة 17 مليار جنيه.

ولفت وزير النقل إلى أن الوزارة تواصل بجانب ذلك  تطوير شبكة الطرق القائمة حيث يتم استكمال مشروعات إنشاء وازدواج ورفع كفاءة الطرق المدرجة بالخطة الاستثمارية بإجمالي أطوال 1500 كم وتكلفة 15 مليار جنيه، مع استكمال إنشاء عدد  المحاور على النيل بإجمالى تكلفة 8 مليار جنيه، وإنشاء وتطوير عدد 15 كوبرى علوي بإجمالي تكلفة 2 مليار جنيه  .

 


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