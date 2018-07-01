وزير المالية: مد مهلة سداد الضريبة العقارية دون غرامة إلى 15 يوليو الحالى

كتب أحمد يعقوب

وافق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على مد مهلة سداد الضريبة العقارية حتى 15 يوليو الحالى دون توقيع أى غرامة تأخير على الممولين إلى جانب استمرار العمل بجميع مأموريات الضرائب العقارية طوال أيام الأسبوع بما فيها يوم السبت مع مد مواعيد العمل الرسمية يوميًا حتى العاشرة مساءً.

وأكدت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن قرار الوزير يستهدف التيسير على المواطنين ملاك الوحدات العقارية فى ظل الإقبال المتزايد منهم على سداد الضريبة العقارية خاصة من ملاك الوحدات العقارية بالقرى السياحية فى الساحل الشمالى .

وقالت سامية حسين، فى بيان صحفى اليوم الأحد، إن وزير المالية طالب قيادات المصلحة بعمل كل ما يلزم من تيسيرات وتسهيل الإجراءات لجميع ممولى الضريبة العقارية، حيث تم السماح بقبول سداد الضريبة العقارية المستحقة على وحدات عقارية بالساحل الشمالى فى الديوان العام لمصلحة الضرائب العقارية وذلك للمقيمين بالقاهرة الكبرى.

وأشادت بحرص ملاك الوحدات العقارية على سرعة سداد الضريبة العقارية المستحقة للخزانة العامة للدولة، مشيرة إلى أن المأموريات العقارية تُقدم جميع التيسيرات لسرعة سداد الضريبة منعًا للزحام خاصة فى هذه الأيام التى تشهد ارتفاعًا فى درجات الحرارة.