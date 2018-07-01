وزير المالية: تكليفات رئاسية بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة وتنمية الإنسان

كتب محسن البديوى

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة لديها تكليفات محددة من الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة، وتنمية رأس المال البشرى والإنسان المصرى.

وقال وزير المالية، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءDMC" الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، عبر فضائية "DMC "، إن العلاوات الاستثنائية والدورية ورفع حد الإعفاء الضريبى يكلف الدولة 22 مليار جنيه.

وأوضح أن الدولة تعمل على تقليل العجز الكلى عبر الحد من الاستدانة وخدمة الديون، وتستهدف تعزيز النمو القائم على الاستثمار وليس الاستيراد والاستهلاك.

وأشار إلى أنه بالنسبة للصحة سيتم بدء تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، وبالنسبة للتعليم سيتم بدء تطبيق برنامج تطوير التعليم.