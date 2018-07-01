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وزير القوى العاملة يكرم ممثلى الوزارات المشاركين فى خطة القضاء على عمالة الأطفال

الأحد، 01 يوليه 2018 02:42 م
وزير القوى العاملة يكرم ممثلى الوزارات المشاركين فى خطة القضاء على عمالة الأطفال محمد سعفان وزير القوى العاملة - أرشيفية
كتب محمود راغب
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كرم وزير القوى العاملة، محمد سعفان، ممثلى الجهات التى شاركت في إعداد الخطة الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة المصرية( 2018/2025)، حيث كرم ممثلى وزارات الاستثمار، والداخلية، والقوى العاملة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ، وممثلي مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة،  فضلا عن المستشار الاعلامي للوزير، والمتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين.

وأهدى ايريك اوشلان القائم بأعمال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وزير القوى العاملة، محمد سعفان، درع المنظمة تقديرا لجهود الوزير والوزارة في التنسيق  والإشراف في إعداد هذه الخطة.

كما أهدى أوشلان دروع المنظمة لكل من الدكتورة عزة العشماوى، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات، تقديرا لجهودهما فى إعداد  الخطة.

جاء ذلك  في ختام احتفالية إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوا أشكال عمل الأطفال في مصر، التي أطلقها وزير القوي العاملة، محمد سعفان، اليوم الأحد، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية أعضاء اللجنة التيسيرية للخطة، وأصحاب الأعمال والعمال ، وشركاء التنمية، وخبراء منظمة العمل الدولية والمنظمات الدولية الأخرى والإعلاميين.

 


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القوى العامله

وزير القوى العامله

محمد سعفان




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