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الأحد، 01 يوليه 2018 02:29 م
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بمشاركة شباب الجامعات..

وزير الشباب يقود ماراثون جرى احتفالا بذكرى 30 يونيو مع شباب الجامعات.. صور

الأحد، 01 يوليه 2018 01:31 م
وزير الشباب يقود ماراثون جرى احتفالا بذكرى 30 يونيو مع شباب الجامعات.. صور وزير الشباب يشارك شباب الجامعات فى ماراثون جرى
وائل ربيعى
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نظمت اللجنة الإستشارية لشئون شباب الجامعات، ماراثون جرى بمشاركة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة؛ احتفالا بذكرى 30 يونيو، كما حضر الماراثون مساعدو الوزير والدكتورة غادة على، عضو اللجنة والمسئولة عن ملف الجامعات فى اللجنة.

وشارك فى الماراثون، جميع فريق العمل من الشباب إلى جانب 20 مجموعة من منظمى ماراثونات الجرى على مستوى الجمهورية، حيث التقى وزير الشباب بجميع منظمى فعاليات الجرى على مستوى الجمهورية بعد انتهاء الماراثون؛ لبحث خطة العمل تحت عنوان "الجرى أسلوب حياة" وضرورة العمل على أن تتضمن أى فعالية للجرى قيمة الماراثون كتنمية رياضية وناشرا لرسالة توعية مختلفة كتنمية مجتمعية بشكل أسبوعى، وكذلك العمل سويا على تغيير ثقافة المجتمع فيما يخص تنظيم هذه الفعاليات الشبابية الهامة.  

ووعد وزير الشباب والرياضة المشاركين فى ماراثون الجرى بنشر هذه الثقافة داخل الجامعات المصرية كمصنع لأجيال الغد، وكذلك سيتم وضع خطط واضحة المعالم للاستفادة من فعاليات وماراثونات الجرى لتنشيط السياحة فى مصر.

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