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وزير الزراعة: النزاهة والشفافية والكفاءة أساس معايير اختيار القيادات بالوزراة

الأحد، 01 يوليه 2018 12:29 م
وزير الزراعة: النزاهة والشفافية والكفاءة أساس معايير اختيار القيادات بالوزراة الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي - أرشيفية
كتب عز النوبى
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أعلن الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، أن هناك برتوكول تعاون سوف يتم توقيعه قريبا مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للتعاون بين المراكز البحثية المتناظرة.
 
وقال أبو ستيت خلال لقائه أساتذة وشباب الباحثين بمركز البحوث الزراعية، أن الوزارة لا تملك رفاهية الأبحاث لمجرد الترقية بل يجب أن تكون فى خدمة المجتمع وتسهم في حل مشاكلنا وأنه يدعم النشر الدولى معلنا عن مكافآت خاصة لأصحاب النشر فى المجلات العلمية الدولية المتخصصة فى البحث العلمى الزراعى.
 
وأضاف وزير الزراعة أن التطوير والتحديث له أعباء وانه يسعى للارتقاء بالمراكز والمعاهد البحثية بوزارة الزراعة والتي تعتبر منارة البحث العلمي الزراعى فى مصر وطالب بضرورة أن يكون هناك تواصل بين الأجيال داخل مركز البحوث والوزارة كما أضاف بأن نظام الترقيات والبحوث من ضمن أولوياته وأنه يستمع لجميع الآراء ثم يتخذ القرار المناسب.
 
 وأكد وزير الزراعة، أن الحوافز والمكافآت سوف تكون مرتبطة بالعمل والإنتاج ،كما أكد ان كليات الزراعة فى الصعيد سوف يكون لها دور في مشروع استصلاح وزراعة 20 الف فدان بمنطقة غرب غرب المنيا، وأن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2009 تحتاج إلى تحديث ولا خلاف على أهدافها ولكن المشكلة كانت فى معايير التقييم ومتابعة التنفيذ.
 
 وفي نهاية اللقاء وعد وزير الزراعة العاملين بالمركز بعقد لقاء شهري للتحاور معهم من أجل الارتقاء بالمركز 
وذلك بحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة والدكتور محمود مدنى رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور نعيم مصيلحى مدير مركز بحوث الصحراء والدكتور هانى الكاتب مستشار رئيس الجمهورية للزراعة.
 

 


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