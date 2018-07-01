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وزير الرى يتفقد قناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاحها رسميا.. صور

الأحد، 01 يوليه 2018 10:56 ص
وزير الرى يتفقد قناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاحها رسميا.. صور
أسيوط - محمود عجمى
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وصل الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، يرافقه اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية، اليوم الأحد، إلى محافظة أسيوط، لتفقد مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية؛ للوقوف على الاستعدادات النهائية لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحطة الأسبوع القادم.
 
يهدف مشروع قناطر أسيوط الجديدة، إلى تحسين الرى فى زمام إقليم مصر الوسطى والواقع خلف ترعة الإبراهيمية 1،65 مليون فدان، بنسبة حوالى 20% من إجمالى المساحة المزروعة فى مصر، موزعة على 5 محافظات هى "أسيوط، المنيا، بنى سويف، الفيوم، الجيزة"، ويبلغ عدد المستفيدين من تحسين الرى حوالى مليون مزارع مصرى.
 
كما يهدف مشروع قناطر أسيوط الجديدة، إلى تحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، علاوة على إنتاج طاقة كهربائية نظيفة، من خلال محطة توليد كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات، وكذلك توفير محور مرورى جديد بإنشاء كوبرى حمولة 70 طنًا، أعلى القناطر الجديدة، بعرض 4 حارات مرورية لربط شرق وغرب النيل، وأيضًا توفير منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية للتحكم فى التصرفات والمناسيب، وتصل تكلفة المشروع حوالى 6.5 مليار جنيه.
 
 
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