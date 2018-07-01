video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 يوليه 2018 05:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

هل يجب أن اقرأ الفاتحة فى صلاة الجماعة وأنا مأموم؟.. تعرف على رأى الفقهاء

الأحد، 01 يوليه 2018 05:00 ص
هل يجب أن اقرأ الفاتحة فى صلاة الجماعة وأنا مأموم؟.. تعرف على رأى الفقهاء دار الإفتاء
كتب لؤى على
إضافة تعليق
هل يجب أن اقرأ الفاتحة فى صلاة الجماعة وأنا مأموم ؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، وجاء رد اللجنة كالآتى: اختلف الفقهاء في قراءة المأموم خلف الإمام.
 
فذهب الحنفية إلى أن المأموم لا يقرأ مطلقا خلف الإمام حتى فى الصلاة السرية، و قالوا: يستمع المأموم إذا جهر الإمام وينصت إذا أسر، لحديث ابن عباس قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ خلفه قوم، فنزلت {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} .
 
وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا تجب القراءة على المأموم سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة".
 
ونصوا على أنه يستحب للمأموم قراءة الفاتحة فى السرية.
 
وذهب الشافعية إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة مطلقا سرية كانت أو جهرية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب.
 
والراجح هو قول الجمهور القائل بعدم وجوب القراءة على المأموم، وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولكن تستحب القراءة، خروجا من الخلاف.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"حق الفتوى" بين الأزهر والأوقاف.. "كبار العلماء" تقتصرها على مؤسسات المشيخة ودار الإفتاء.. والوزارة تراهن على مجلس النواب.. وتحذر من صفحات مشبوهة بـ"فيس بوك" تثير الجدل.. وتؤكد: نقدر الإمام الأكبر

الصلاة

الازهر الشريف

لجنة الفتوى

مجمع البحوث الاسلامية




لا تفوتك
مصر تطالب بعدم فرض عقوبات على جنوب السودان ضمن 3 أسس لحل الأزمة

مصر تطالب بعدم فرض عقوبات على جنوب السودان ضمن 3 أسس لحل الأزمة

صور.. المصريون يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو فى شوارع نيويورك

صور.. المصريون يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو فى شوارع نيويورك

صور.. المصريون يحتفلون بذكرى 30 يونيو.. توزيع أعلام على المارة والجنود بميدان التحرير.. التقاط الصور التذكارية مع قوات الجيش.. ويؤكدون: "النهاردة عيد وياريت الكل يحتفل".. وحدائق القاهرة توزع هدايا على الأطفال

صور.. المصريون يحتفلون بذكرى 30 يونيو.. توزيع أعلام على المارة والجنود بميدان التحرير.. التقاط الصور التذكارية مع قوات الجيش.. ويؤكدون: "النهاردة عيد وياريت الكل يحتفل".. وحدائق القاهرة توزع هدايا على الأطفال

ملخص مباريات اليوم الأول بدور الـ16× 30 صورة.. "مبابى" يؤهل الديوك الفرنسية لربع النهائى ويقصى راقصى التانجو وميسى من مونديال روسيا.. و"كافانى" يقود أوروجواى للفوز على البرتغال ويُخرج رونالدو من العُرس الكروى

ملخص مباريات اليوم الأول بدور الـ16× 30 صورة.. "مبابى" يؤهل الديوك الفرنسية لربع النهائى ويقصى راقصى التانجو وميسى من مونديال روسيا.. و"كافانى" يقود أوروجواى للفوز على البرتغال ويُخرج رونالدو من العُرس الكروى

كأس العالم 2018.. 5 لقطات لا تفوتك فى مباريات السبت

كأس العالم 2018.. 5 لقطات لا تفوتك فى مباريات السبت

لو مش حابب ترد.. 3 حيل للتهرب من الرد على رسائل واتس آب

لو مش حابب ترد.. 3 حيل للتهرب من الرد على رسائل واتس آب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة