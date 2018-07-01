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نيابة حلوان تصرح بدفن جثة فكهانى لقى مصرعه على يد جاره

الأحد، 01 يوليه 2018 10:46 م
نيابة حلوان تصرح بدفن جثة فكهانى لقى مصرعه على يد جاره جثة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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صرحت نيابة حلوان الجزئية، بدفن جثة فكهانى، بعد عرضها على الطب الشرعى، والذى لقى مصرعه على يد صاحب عقار بعد مشاجره بينهما بسبب افتراش القتيل الفاكهة أمام منزله.

 

وكانت النيابة فى وقت سابق، قد أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

تلقى رجال مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من مستشفى النصر باستقبالها "أيمن. ط. ر" 33 سنة، فكهانى، توفى إثر اصابته بجرح قطعى بفروة الرأس، وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيق المتوفى "سيد ط ر" 37 سنة، فكهاني، قرر بأنه حدثت مشادة كلامية بين شقيقه المتوفى و"خالد أ أ" 45 سنة، بسبب معاتبة الأخير لشقيقه لافتراش بضائعه أمام العقار سكنه.

 

وأشار شقيق المجنى عليه أن الأمر تطور إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بعصا خشبية "شومة" محدثا إصابته، وتم الصلح والتراضى بينهما فى المحضر رقم 8267 لسنة 2018، وعقب ذلك بأيام شعر المجنى عليه بحالة إعياء نتيجة إصابته، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى، إلا أنه توفى أثناء إسعافه، واتهم الطرف الثانى بالتسبب فى وفاة شقيقه.

 

ومن خلال الأكمنة تم ضبط المتهم، وبحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش" تركي، و7 طلقات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة فى الواقعة بإلقائها بالطريق العام، وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 


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