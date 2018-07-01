video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 يوليه 2018 06:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ننشر صور اجتماع قادة الاتحاد الإفريقى فى موريتانيا

الأحد، 01 يوليه 2018 04:33 م
ننشر صور اجتماع قادة الاتحاد الإفريقى فى موريتانيا قادة الاتحاد الإفريقى
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
إضافة تعليق

انطلقت اليوم الأحد، قمة قادة دول الاتحاد الأفريقى فى نواكشوط والتى تتمحور حول تعزيز التضامن فى القارة، وهى أحد الأهداف التى حددها الرئيس الرواندى بول كاجامى فى الوقت الذى تعانى فيه القارة من هجرة الشباب.

وفى العاصمة الموريتانية المجهزة بمركز جديد للمؤتمرات وطرق جديدة، تبدو الفنادق على أهبة الاستعداد التام لهذه القمة العادية الحادية والثلاثين للاتحاد الإفريقى، التى شارك فيها حوالى 40 رئيس دولة أفريقية والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

وقد أعلن كاجامى، الرئيس الدورى للاتحاد الأفريقى، أنه سيحاول التأكد من دعم نظرائه لترشيح وزيرته للشؤون الخارجية لويز موشيكيابو لرئاسة المنظمة الدولية للفرنكوفونية فى أكتوبر.

قادة الاتحاد الإفريقى
قادة الاتحاد الإفريقى

 

رئيس زيمبابوى
رئيس زيمبابوى إيمرسون منانجوا 
 
 
الرئيس الموريتانى محمد ولد عبدالعزيز
الرئيس الموريتانى محمد ولد عبدالعزيز

 

بدء مؤتمر الاتحاد الإفريقى
بدء مؤتمر الاتحاد الإفريقى
 
 
رئيسة رواندوا
رئيسة رواندوا

 

قادة الاتحاد الإفريقى
قادة الاتحاد الإفريقى

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: حان الوقت للتحرك فى جنوب السودان

مفوضة التعاون والتنمية الدولية الأوروبية تشارك غدا فى قمة الاتحاد الإفريقى

موريتانيا

اخبار موريتانيا

الاتحاد الافريقى

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
س و ج.. أهم المعلومات حول تنسيق القبول بالجامعات لعام 2018

س و ج.. أهم المعلومات حول تنسيق القبول بالجامعات لعام 2018

العثور على تابوت أثرى يزن 30 طنا أسفل عقار فى الإسكندرية

العثور على تابوت أثرى يزن 30 طنا أسفل عقار فى الإسكندرية

المالية تعلن بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.42 تريليون جنيه.. محمد معيط: 257.7 مليار جنيه مخصصات التعليم والصحة.. و194 مليار جنيه لبرامج الدعم و69 مليارا مساهمات من الخزانة العامة لصناديق المعاشات

المالية تعلن بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.42 تريليون جنيه.. محمد معيط: 257.7 مليار جنيه مخصصات التعليم والصحة.. و194 مليار جنيه لبرامج الدعم و69 مليارا مساهمات من الخزانة العامة لصناديق المعاشات

كأس العالم يودع كريستيانو رونالدو وميسي.. الصحافة العالمية تواسى أساطير الكرة وتتغزل فى مبابى وكافانى.. أوليه الأرجنتينية تعترف: "لسنا الأفضل".. وإيطاليا تتحدث عن المونديال الأغرب فى غياب الآزورى

كأس العالم يودع كريستيانو رونالدو وميسي.. الصحافة العالمية تواسى أساطير الكرة وتتغزل فى مبابى وكافانى.. أوليه الأرجنتينية تعترف: "لسنا الأفضل".. وإيطاليا تتحدث عن المونديال الأغرب فى غياب الآزورى

كارتيرون: "متعود" على تدريب الفرق الكبرى وحصد الألقاب وأنتظر عودة الدوليين - صور

كارتيرون: "متعود" على تدريب الفرق الكبرى وحصد الألقاب وأنتظر عودة الدوليين - صور

وزير المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

وزير المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة