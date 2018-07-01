ننشر صور اجتماع قادة الاتحاد الإفريقى فى موريتانيا

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

انطلقت اليوم الأحد، قمة قادة دول الاتحاد الأفريقى فى نواكشوط والتى تتمحور حول تعزيز التضامن فى القارة، وهى أحد الأهداف التى حددها الرئيس الرواندى بول كاجامى فى الوقت الذى تعانى فيه القارة من هجرة الشباب.

وفى العاصمة الموريتانية المجهزة بمركز جديد للمؤتمرات وطرق جديدة، تبدو الفنادق على أهبة الاستعداد التام لهذه القمة العادية الحادية والثلاثين للاتحاد الإفريقى، التى شارك فيها حوالى 40 رئيس دولة أفريقية والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

وقد أعلن كاجامى، الرئيس الدورى للاتحاد الأفريقى، أنه سيحاول التأكد من دعم نظرائه لترشيح وزيرته للشؤون الخارجية لويز موشيكيابو لرئاسة المنظمة الدولية للفرنكوفونية فى أكتوبر.



قادة الاتحاد الإفريقى



رئيس زيمبابوى إيمرسون منانجوا



الرئيس الموريتانى محمد ولد عبدالعزيز



بدء مؤتمر الاتحاد الإفريقى



رئيسة رواندوا