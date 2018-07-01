نقابة المعلمين: إصابة 7 معلمين نتيجة تصادم سيارتين على طريق فايد

كتبت اية دعبس

أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن النقابة تتابع حادث تصادم سيارة بطريق " فاقوس – السويس" ، الذى أسفر عن إصابة 7 معلمين .

وكانت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للمهن التعليمية تلقت إخطاراً من محسن لطفي رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية يفيد بإصابة 7 معلمين بجروح سطحية، في حادث تصادم سيارتين على طريق " فاقوس الشرقية – السويس " بالقرب من مطار فايد، وذلك أثناء توجههم إلى المراقبة على أعمال امتحانات الثانوية العامة بمحافظة السويس.

وعلى الفور، وجه "الزناتي" عاطف عرابي رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بفايد، - الذي رافقه طه عبد العزيز خشبة المدير الإداري باللجنة النقابية للمعلمين بفايد - بالتوجه إلى مستشفى فايد العام التي تم نقل المعلمين المصابين إليها للإطمئنان عليهم، حيث تم خروجهم من المستشفى عقب إجراء الإسعافات لهم.

في سياق متصل، أشارت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية إلى أنها لم تتلقى أي تجاوزات أو مشكلات بحق المعلمين المراقبين على أعمال امتحانات الثانوية العامة أثناء تأدية الطلاب لامتحانات الجيولوجيا والإستاتيكا والفلسفة والمنطق .