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ملكة بريطانيا ترفض الخضوع لجراحة فى الركبة لعدم تفويت أية ارتباطات

الأحد، 01 يوليه 2018 10:31 م
ملكة بريطانيا ترفض الخضوع لجراحة فى الركبة لعدم تفويت أية ارتباطات الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
لندن أ ش أ
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رفضت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، إجراء عملية جراحية فى الركبة رغم معاناتها وعدم تمكنها من النهوض بعد الجلوس حتى لا تفوت أية ارتباطات.

وأوردت صحيفة ديلى ميل البريطانية اليوم الأحد أن الملكة رفضت إجراء جراحة لركبتيها لأنها لا تريد أن تفوت أى ارتباطات خلال فترة الشفاء، وتعانى الملكة التى تبلغ من العمر 92 عاما من الألم المتصاعد وتعانى من أجل النهوض بعد الجلوس.

وقال مصدر "كانت تتحدث مع أصدقاء لها فى معرض تشيلسى للزهور وقالت إن ركبتيها كانتا تتعثران ..لكنها مترددة فى إجراء عملية جراحية بسبب الوقت الذى سيستغرقه الشفاء .. إنها شجاعة بشكل لا يصدق".

وأضافت الصحيفة أن الناس من جيل الملكة وزوجها الأمير فيليب يعانيان من المشاكل الصحية ويواصلان .. وصاحبة الجلالة لا تحب أن تسبب أى ضجة.

وقالت الصحيفة إنه تم إجراء عملية جراحية ناجحة لها لإزالة المياه البيضاء فى شهر مايو الماضى، وكانت الملكة قد شوهدت ترتدى نظارات شمسية فى العديد من الأحداث فى عدد من الحفلات فى حديقة قصر باكنجهام.. حيث يعتقد أن عملية العين كانت فى الرابع من مايو أو ما يقرب من ذلك الوقت.

يذكر أن أول إقامة للملكة فى المستشفى خلال العشر سنوات الماضية كانت فى عام 2013 عندما كانت فى السادسة والثمانين من عمرها بعد أن عانت من أعراض التهاب المعدة والأمعاء، وتغيبت عن المشاركة فى إحدى المناسبات الرئيسة فى البلاد.


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