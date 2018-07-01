مكرم محمد أحمد: قانون الصحافة أعطى للمجلس الأعلى للإعلام كافة الصلاحيات

كتب محمد السيد

أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن حقوق الصحفيين الواردة فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام جيدة، مضيفا أن القانون أعطى المجلس الأعلى كافة الصلاحيات.

وأضاف مكرم محمد أحمد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الصحفيين لهم بعض الملاحظات على القانون، خاصة فيما يتعلق بتشكيل مجالس إدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، مشيرا إلى أن اعتبار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيسا للجمعيات العمومية واختيار شخصيات من الخارج ليكونوا أعضاء بمجالس إدارات المؤسسات القومية غير جيد وأنه لابد من إعادة النظر فيه.

وتابع مكرم محمد أحمد:"ملاحظاتنا تتعلق بضرورة الحفاظ على تميز الصحف القومية بحيث يكون لكل مؤسسة طابعها، وسألتقى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لمناقشة تلك الملاحظات معه".