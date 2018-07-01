مكافحة المخدرات تضبط 782 طربة حشيش و27 ألف قرص مخدر فى 5 محافظات

كتبت دينا الحسيني

نجح قطاع مكافحة المخدرات والجريمة منظمة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن، فى ضبط 782 طربة لمخدر الحشيش، 20 كيلو جراما لمخدر البانجو، عدد 27 ألف قرص مخدر.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى ومديرية أمن مطروح من ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة سبق اتهامه فى 4 قضايا آخرهم قضية مخدرات لقيامه بالاتجار فى المخدرات، وذلك فى كمين أعد لضبطه بدائرة قسم شرطة النجيلة بمطروح وبحوزته عدد 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جراما، مبالغ مالى، هاتف محمول .

كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية من ضبط عاطلين لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وذلك فى كمين أعد لضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية وبحوزتهما عدد 27 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6,750 كيلو جرام، 2 هاتف محمول، مبلغ مالى .

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية من ضبط عاطلين سبق اتهام أحدهما فى 3 قضايا آخرهم قضية مخدرات ومحكوم عليه فى 3 قضايا آخرهم قضية إتلاف لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، وذلك فى كمين أعد لضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية مستقلان سيارة ملاكى، وبحوزتهما عدد 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام، 2 هاتف محمول، مبلغ مالى .

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية من ضبط عاطل سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما قضية مخدرات لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وذلك فى كمين أعد لضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزته 19 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,750 كيلو جرام، هاتف محمول، مبلغ مالى .

كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحر الأحمر من ضبط موظف، سائق، حداد مسلح، عاطل لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وذلك فى كمين أعد لضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بالبحر الأحمر مستقلين سيارة، وبحوزتهم 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام، 6 هواتف محمولة، مبلغ مالى .

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط من ضبط عاطل سبق اتهامه فى 6 قضايا آخرهم قضية مخدرات لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وذلك فى كمين أعد لضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول أسيوط مستقلًا سيارة وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 20 كيلو جراما، عدد 2 هاتف محمول، مبلغ مالى .

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية من ضبط عاطلين لقيامهما بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وذلك فى كمين أعد لضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثانى المنتزه بالإسكندرية مستقلان سيارة، وبحوزتهما 25000 قرص مخدر، 2 هاتف محمول، مبلغ مالى .

كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية من ضبط عاطل لقيامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وذلك فى كمين أعد لضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، وبحوزته 2000 قرص مخدر، مبلغ مالى، هاتف محمول.

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح وقوات الأمن المركزى من ضبط عاطل لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالاشتراك مع آخر هارب، وذلك فى كمين أعد لضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح، وبحوزته عدد 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 35 كيلو جراما، هاتف محمول، مبلغ مالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابات المختصة.