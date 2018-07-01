video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 يوليه 2018 04:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 7 أشخاص فى انفجار بسوق شرق أفغانستان

الأحد، 01 يوليه 2018 02:57 م
مقتل 7 أشخاص فى انفجار بسوق شرق أفغانستان أفغانستان -أرشيفية
(أ ف ب)
إضافة تعليق

قتل سبعة أشخاص على الأقل في انفجار فى مدينة جلال أباد عاصمة ولاية نانجرهار فى شرق أفغانستان اثناء زيارة الرئيس أشرف غنى لها، حسب ما أفاد مسؤولون الأحد.

وقال مسؤول في مستشفى المدينة لوكالة فرانس برس أن سبع جثث وعدد من الجرحى نقلوا إلى منشأة طبية في جلال اباد.

وأوضح متحدث باسم غنى أن الرئيس كان فى المدينة وقت الانفجار لكنه أكد أنه "بعيد عن الخطر".

وسقط 5 مُسلحين على الأقل من حركة طالبان بين قتيل وجريح، أمس السبت، فى انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق فى ولاية (وردك) وسط أفغانستان.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل وإصابة 5 من مُسلحى طالبان فى تفجير وسط أفغانستان

مقتل 29 شخصا فى أفغانستان إثر هجمات متفرقة بالبلاد

مقتل وإصابة 12 شخصا فى انفجار وسط أفغانستان

مقتل 22 من مسلحى طالبان فى اشتباكات مع قوات الأمن جنوبى أفغانستان

اخبار عالميه

افغانستان

شرق افغانستان

جلال اباد

الشرطه الافغانيه




لا تفوتك
س و ج.. أهم المعلومات حول تنسيق القبول بالجامعات لعام 2018

س و ج.. أهم المعلومات حول تنسيق القبول بالجامعات لعام 2018

العثور على تابوت أثرى يزن 30 طنا أسفل عقار فى الإسكندرية

العثور على تابوت أثرى يزن 30 طنا أسفل عقار فى الإسكندرية

المالية تعلن بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.42 تريليون جنيه.. محمد معيط: 257.7 مليار جنيه مخصصات التعليم والصحة.. و194 مليار جنيه لبرامج الدعم و69 مليارا مساهمات من الخزانة العامة لصناديق المعاشات

المالية تعلن بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.42 تريليون جنيه.. محمد معيط: 257.7 مليار جنيه مخصصات التعليم والصحة.. و194 مليار جنيه لبرامج الدعم و69 مليارا مساهمات من الخزانة العامة لصناديق المعاشات

كأس العالم يودع كريستيانو رونالدو وميسي.. الصحافة العالمية تواسى أساطير الكرة وتتغزل فى مبابى وكافانى.. أوليه الأرجنتينية تعترف: "لسنا الأفضل".. وإيطاليا تتحدث عن المونديال الأغرب فى غياب الآزورى

كأس العالم يودع كريستيانو رونالدو وميسي.. الصحافة العالمية تواسى أساطير الكرة وتتغزل فى مبابى وكافانى.. أوليه الأرجنتينية تعترف: "لسنا الأفضل".. وإيطاليا تتحدث عن المونديال الأغرب فى غياب الآزورى

كارتيرون: "متعود" على تدريب الفرق الكبرى وحصد الألقاب وأنتظر عودة الدوليين - صور

كارتيرون: "متعود" على تدريب الفرق الكبرى وحصد الألقاب وأنتظر عودة الدوليين - صور

وزير المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

وزير المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة