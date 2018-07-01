مقتل 7 أشخاص فى انفجار بسوق شرق أفغانستان

(أ ف ب)

قتل سبعة أشخاص على الأقل في انفجار فى مدينة جلال أباد عاصمة ولاية نانجرهار فى شرق أفغانستان اثناء زيارة الرئيس أشرف غنى لها، حسب ما أفاد مسؤولون الأحد.

وقال مسؤول في مستشفى المدينة لوكالة فرانس برس أن سبع جثث وعدد من الجرحى نقلوا إلى منشأة طبية في جلال اباد.

وأوضح متحدث باسم غنى أن الرئيس كان فى المدينة وقت الانفجار لكنه أكد أنه "بعيد عن الخطر".

وسقط 5 مُسلحين على الأقل من حركة طالبان بين قتيل وجريح، أمس السبت، فى انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق فى ولاية (وردك) وسط أفغانستان.