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مقتل 11 من عائلة واحدة فى منطقة هندية شهدت حرب عصابات قبل أسبوعين - صور

الأحد، 01 يوليه 2018 10:19 ص
مقتل 11 من عائلة واحدة فى منطقة هندية شهدت حرب عصابات قبل أسبوعين - صور الشرطة الهندية فى موقع جريمة القتل
رويترز - تصوير (أ ف ب)
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عثر على جثث 11 من أفراد عائلة واحدة في العاصمة الهندية، اليوم الأحد، وكانت معظم الجثث متدلية من السقف بمنزل الأسرة ومعصوبة العينين والأيدي مقيدة خلف الظهر وذلك في منطقة من المدينة شهدت حرب عصابات قبل أسبوعين.

والضحايا أربعة رجال وسبعة نساء وبينهم مراهقون. وقالت الشرطة إن أحد الجيران عثر على الجثث فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد في منطقة بورارى.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن جثة واحدة كانت على الأرض فيما كانت بقية الجثث تتدلى من السقف.

وقال مسؤول بالشرطة في المنطقة "لا نعرف السبب بعد وفريقنا فى المكان ويتحرى الأمر". ولم يقدم المسؤول تفاصيل أخرى ولا يمكن الكشف عن هويته بموجب قواعد الإدلاء بتصريحات.

كان ثلاثة أشخاص قد قتلوا وأصيب خمسة آخرون فى 18 يونيو عندما تبادل أفراد عصابتين متنافستين إطلاق النار في سوق بورارى الرئيسية. وقالت الشرطة إن العداء بين زعيمى العصابتين يعود إلى عام 2013.

وقال مسؤول كبير بالشرطة الهندية يتولى قضية حرب العصابات لرويترز إن الشرطة لم تربط بعد بين الحادثتين لكن التحقيق سيبحث فى كل الجوانب المحتملة.

الشرطة الهندية فى موقع جريمة قتل
الشرطة الهندية فى موقع جريمة قتل

 

الشرطة الهندية تحقق فى جريمة قتل أسرة بأكلمها
الشرطة الهندية تحقق فى جريمة قتل أسرة بأكلمها

 


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