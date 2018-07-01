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الأحد، 01 يوليه 2018 11:45 م
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مقتل ناشطة سياسية فى المكسيك بالرصاص

الأحد، 01 يوليه 2018 10:39 م
مقتل ناشطة سياسية فى المكسيك بالرصاص عناصر من الجيش المكسيكى
مكسيكو (أ ف ب)
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قُتلت ناشطة من حزب العمال المعارض الأحد بالرصاص فى ولاية ميتشواكان فى غرب المكسيك، قبيل فتح مراكز الاقتراع للانتخابات المكسيكية، حسبما ذكرت السلطات القضائية المحلية.

وقد توفيت فلورا ريسينديز غونزاليس متأثرة بجروحها بعد "إطلاق النار عليها الساعة 6,30 بالتوقيت المحلي" فى بلدة كونتيبيك، وفقا لبيان السلطات القضائية.

ويدلى الناخبون فى المكسيك بأصواتهم الأحد فى انتخابات عامة تجرى على وقع غضب عميق جراء تفشى الفساد والعنف ويبدو المرشح اليسارى المناهض للمؤسسات التقليدية اندريس مانويل لوبيز ابرادور الأوفر حظا للفوز فيها.

واغتيل صحفى مكسيكى ليل الجمعة السبت فى ولاية كوينتانا رو فى شرق المكسيك بحسب ما أعلن مكتب النائب العام، ليرتفع إلى ستة عدد الصحافيين الذين اغتيلوا منذ مطلع العام الحالي.

 


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