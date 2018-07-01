مقتل جندى بالجيش الأفغانى و13 مسلحا فى حوادث متفرقة جنوب أفغانستان

كابول (أ ش أ)

قتل جندى بالجيش الأفغانى و13 من مسلحى حركة طالبان فى ‏حوادث عنف متفرقة بإقليم هلمند ‏جنوب أفغانستان.‏

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم، فى تصريحات لوكالة أنباء (بجفاك) الأفغانية، إن خمسة مسلحين ‏من طالبان قتلوا واعتقل أحد المشتبه بهم فى اشتباكات وقعت الليلة الماضية، وأسفرت أيضا عن ‏مصادرة قوات الأمن لأسلحة وسيارة، مضيفا أنه تمت تصفية ثلاثة مسلحين فى غارة جوية بمقاطعة نوا فى الإقليم.‏

وفى معركة منفصلة بالأسلحة مع طالبان فى نفس المقاطعة، قتل جندى بالجيش الأفغانى وأصيب ‏اثنان من رجال الشرطة.‏

من ناحية أخرى، قتل خمسة مسلحين من طالبان خلال اشتباكات مع قوات الأمن الأفغانية فى ‏لشكارجاه عاصمة إقليم هلمند.‏