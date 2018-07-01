مقتل جندى بالجيش الأفغانى و13 مسلحا فى حوادث متفرقة جنوب أفغانستان

قتل جندى بالجيش الأفغانى و13 من مسلحى حركة طالبان فى حوادث عنف متفرقة بإقليم هلمند جنوب أفغانستان.
وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم، فى تصريحات لوكالة أنباء (بجفاك) الأفغانية، إن خمسة مسلحين من طالبان قتلوا واعتقل أحد المشتبه بهم فى اشتباكات وقعت الليلة الماضية، وأسفرت أيضا عن مصادرة قوات الأمن لأسلحة وسيارة، مضيفا أنه تمت تصفية ثلاثة مسلحين فى غارة جوية بمقاطعة نوا فى الإقليم.
وفى معركة منفصلة بالأسلحة مع طالبان فى نفس المقاطعة، قتل جندى بالجيش الأفغانى وأصيب اثنان من رجال الشرطة.
من ناحية أخرى، قتل خمسة مسلحين من طالبان خلال اشتباكات مع قوات الأمن الأفغانية فى لشكارجاه عاصمة إقليم هلمند.
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