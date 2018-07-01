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الأحد، 01 يوليه 2018 08:20 م
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مقتل جندى بالجيش الأفغانى و13 مسلحا فى حوادث متفرقة جنوب أفغانستان

الأحد، 01 يوليه 2018 06:33 م
مقتل جندى بالجيش الأفغانى و13 مسلحا فى حوادث متفرقة جنوب أفغانستان الجيش الأفغانى
كابول (أ ش أ)
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قتل جندى بالجيش الأفغانى و13 من مسلحى حركة طالبان فى ‏حوادث عنف متفرقة بإقليم هلمند ‏جنوب أفغانستان.‏

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم، فى تصريحات لوكالة أنباء (بجفاك) الأفغانية، إن خمسة مسلحين ‏من طالبان قتلوا واعتقل أحد المشتبه بهم فى اشتباكات وقعت الليلة الماضية، وأسفرت أيضا عن ‏مصادرة قوات الأمن لأسلحة وسيارة، مضيفا أنه تمت تصفية ثلاثة مسلحين فى غارة جوية بمقاطعة نوا فى الإقليم.‏

وفى معركة منفصلة بالأسلحة مع طالبان فى نفس المقاطعة، قتل جندى بالجيش الأفغانى وأصيب ‏اثنان من رجال الشرطة.‏

من ناحية أخرى، قتل خمسة مسلحين من طالبان خلال اشتباكات مع قوات الأمن الأفغانية فى ‏لشكارجاه عاصمة إقليم هلمند.‏

 


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