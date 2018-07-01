مصرع ممرضة ببسيون وفرار قائد السيارة

الغربية - أحمد زيادة

لقت نجلاء خضر 42 سنة ممرضة بمستشفى بسيون المركزى مصرعها بعد تعرضها لحادث أثناء ركوبها دراجة بخارية خلف زوجها جمعه فراج، على الطريق الدائرى لمدينة بسيون، حيث اصطدمت بهما سيارة من الخلف وفرت هاربة.

ووصلت إلى مستشفي بسيون المركزى جثة هامدة، وتم إيداعها بمشرحة المستشفى المركزى لحين الانتهاء من إجراء التحقيقات اللازمة، وانتظار تصريح نيابة بسيون بدفن الجثة، وجارى البحث عن قائد السيارة.