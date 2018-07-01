مصرع شخص وإصابة 9 آخرين فى انفجار داخل زورق سياحى بجزر "البهاما"

البهاما أ ش أ

لقى شخص مصرعه وجُرح تسعة آخرون، إثر وقوع انفجار داخل زورق سياحى فى جرز "البهاما" الواقعة غرب المحيط الأطلنطي.

وذكرت شبكة "ايه بى سى نيوز" الأمريكية ، مساء اليوم ، أن الانفجار أدى إلى اشتعال النيران بالزورق وانطلاق سحب داكنة من الدخان الكثيف إلى عنان السماء.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن الزروق كان يقل 12 شخصا "10 من الأمريكيين علاوة على اثنين من البهاما" عند وقوع الحادث فى ضاحية "ايكسوما" المكونة من عدد من الجزر الصغيرة جنوب شرق ناساو عاصمة "البهاما، ولم تتوافر أية تقارير عن أسباب وقوع هذا الانفجار.