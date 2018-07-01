مصرع شاب غرقا فى حوض مياه أرض زراعية بالفيوم

الفيوم - رباب الجالي

لقى شاب مصرعه غرقا في حوض مياه مخصص لري أرض زراعية بمنطقة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، وتم انتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقي إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوجود غريق بحوض مياه بأرض زراعية بطريق القاهرة / الفيوم الصحراوي بعد كمين كوم أوشيم.

وبالانتقال والفحص تبين غرق المواطن شريف شعبان سيد 19 سنة عامل داخل حوض مياه بأرض زراعية ملك المواطن "عاطف ش" 45 سنة فلاح وتم انتشال جثته بمعرفة قوات الإنقاذ النهري ونقلها إلى مشرحة مستشفي طامية، وبسؤال شهود الواقعة "عيد م أ" 55 سنة عامل و"محمود م ع" 19 سنة عامل، أكدا أنه بعد انتهاء عملهما نزل المجني عليه إلى حوض المياه للاستحمام، ولكن نظرا لأنه لا يجيد السباحة لقى مصرعه غرقا، وتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 56 أحوال مركز شرطة طامية وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.