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الأحد، 01 يوليه 2018 12:08 م
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

الأحد، 01 يوليه 2018 11:04 ص
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى الخاصة.

وأفاد شهود عيان بأن ما يقارب من 76 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى على مجموعات متتالية، ونظموا جولات استفزازية فى باحاته بدءا من دخولهم عبر باب المغاربة وخروجا من باب السلسلة.

وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين للأقصى واحتجزت هوياتهم الشخصية عند الأبواب، بالإضافة إلى استمرار منع دخول عشرات الرجال والنساء إلى المسجد منذ فترة طويلة.

 


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المسجد الاقصى

مستوطنون

اقتحام المسجد الاقصى

قوات الاحتلال




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