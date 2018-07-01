video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 يوليه 2018 08:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مستشار ترامب القانونى: أتوقع سقوط النظام الإيرانى خلال عام

الأحد، 01 يوليه 2018 06:10 ص
مستشار ترامب القانونى: أتوقع سقوط النظام الإيرانى خلال عام رودى جوليانى المستشار القانونى للرئيس الأمريكى دونالد ترمب
باريس أ ش أ
إضافة تعليق

توقع رودى جوليانى المستشار القانونى للرئيس الأمريكى دونالد ترمب، سقوط النظام الإيرانى خلال عام.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية الليلة عن جوليانى، قوله خلال كلمة أمام مؤتمر المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية فى فرنسا إن إعادة إدارة الرئيس ترامب فرض العقوبات على إيران تهدف إلى خنق نظام "آيات الله الدكتاتوري" وصولا إلى تغييره.

وأشاد بانسحاب الرئيس ترامب من الاتفاق النووى الإيرانى الذى وصفه بالخطير ، وأضاف "نستطيع واقعيا الآن رؤية نهاية النظام فى إيران ، عندما تتوقف أعظم قوة اقتصادية عن التعامل معكم تجاريا فستنهارون ، والعقوبات ستصبح أعظم وأعظم ، إن وقت التغيير فى إيران قد حان الآن" ، معربا عن أمله أن يعقد المؤتمر العام القادم فى طهران.

وكانت رئيسة المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية مريم رجوى قد قالت إن مؤشرات التغيير وسقوط نظام الملالى ظهرت فى إيران ، مضيفة " إن تغيير النظام فى إيران أصبح فى المتناول أكثر من أى وقت مضى وأن عجلة التغيير بدأت بالدوران".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. احتجاجات فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية ضد سياسة ترامب حيال الهجرة

مستشار ترمب القانونى

مستشار ترمب

دونالد ترامب

أمريكا

سقوط النظام الإيرانى

ايران




لا تفوتك
مصر تطالب بعدم فرض عقوبات على جنوب السودان ضمن 3 أسس لحل الأزمة

مصر تطالب بعدم فرض عقوبات على جنوب السودان ضمن 3 أسس لحل الأزمة

صور.. المصريون يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو فى شوارع نيويورك

صور.. المصريون يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو فى شوارع نيويورك

صور.. المصريون يحتفلون بذكرى 30 يونيو.. توزيع أعلام على المارة والجنود بميدان التحرير.. التقاط الصور التذكارية مع قوات الجيش.. ويؤكدون: "النهاردة عيد وياريت الكل يحتفل".. وحدائق القاهرة توزع هدايا على الأطفال

صور.. المصريون يحتفلون بذكرى 30 يونيو.. توزيع أعلام على المارة والجنود بميدان التحرير.. التقاط الصور التذكارية مع قوات الجيش.. ويؤكدون: "النهاردة عيد وياريت الكل يحتفل".. وحدائق القاهرة توزع هدايا على الأطفال

ملخص مباريات اليوم الأول بدور الـ16× 30 صورة.. "مبابى" يؤهل الديوك الفرنسية لربع النهائى ويقصى راقصى التانجو وميسى من مونديال روسيا.. و"كافانى" يقود أوروجواى للفوز على البرتغال ويُخرج رونالدو من العُرس الكروى

ملخص مباريات اليوم الأول بدور الـ16× 30 صورة.. "مبابى" يؤهل الديوك الفرنسية لربع النهائى ويقصى راقصى التانجو وميسى من مونديال روسيا.. و"كافانى" يقود أوروجواى للفوز على البرتغال ويُخرج رونالدو من العُرس الكروى

كأس العالم 2018.. 5 لقطات لا تفوتك فى مباريات السبت

كأس العالم 2018.. 5 لقطات لا تفوتك فى مباريات السبت

لو مش حابب ترد.. 3 حيل للتهرب من الرد على رسائل واتس آب

لو مش حابب ترد.. 3 حيل للتهرب من الرد على رسائل واتس آب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة