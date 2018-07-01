مستشار ترامب القانونى: أتوقع سقوط النظام الإيرانى خلال عام

باريس أ ش أ

توقع رودى جوليانى المستشار القانونى للرئيس الأمريكى دونالد ترمب، سقوط النظام الإيرانى خلال عام.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية الليلة عن جوليانى، قوله خلال كلمة أمام مؤتمر المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية فى فرنسا إن إعادة إدارة الرئيس ترامب فرض العقوبات على إيران تهدف إلى خنق نظام "آيات الله الدكتاتوري" وصولا إلى تغييره.

وأشاد بانسحاب الرئيس ترامب من الاتفاق النووى الإيرانى الذى وصفه بالخطير ، وأضاف "نستطيع واقعيا الآن رؤية نهاية النظام فى إيران ، عندما تتوقف أعظم قوة اقتصادية عن التعامل معكم تجاريا فستنهارون ، والعقوبات ستصبح أعظم وأعظم ، إن وقت التغيير فى إيران قد حان الآن" ، معربا عن أمله أن يعقد المؤتمر العام القادم فى طهران.

وكانت رئيسة المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية مريم رجوى قد قالت إن مؤشرات التغيير وسقوط نظام الملالى ظهرت فى إيران ، مضيفة " إن تغيير النظام فى إيران أصبح فى المتناول أكثر من أى وقت مضى وأن عجلة التغيير بدأت بالدوران".