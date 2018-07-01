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الأحد، 01 يوليه 2018 06:38 م
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مسئول ببنك إنجلترا المركزى يحذر من تضرر الاقتصاد بسبب الحروب التجارية

الأحد، 01 يوليه 2018 05:30 م
مسئول ببنك إنجلترا المركزى يحذر من تضرر الاقتصاد بسبب الحروب التجارية السير جون كونليف نائب محافظ بنك إنجلترا المركزى
كتبت رباب فتحى
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حذر السير جون كونليف، نائب محافظ بنك إنجلترا المركزى، من أن مجموعة من المخاطر تنذر بالتأثير على الاقتصاد العالمى، ربما تلحق ضررا بالغا بالنسبة لبريطانيا التى تستعد للخروج من الاتحاد الأوروبى. 
 
وقال كونليف فى حديث لصحيفة "ذا صنداى تايمز" إن تصاعد الحروب التجارية والضغوط على الأسواق الناشئة وازدياد احتمالية حدوث أزمة ائتمانية صينية قد يسفر عن تجربة "مؤلمة" للاقتصاد البريطانى.
 
وأضاف أنه على الرغم من أن النظام المصرفى فى المملكة المتحدة تم تصميمه ليصمد أمام الخسائر الكارثية الناجمة عن كل هذه المخاطر، من الناحية العملية "لا نعرف كيف يحدث ذلك".
 
وتابع كونليف: "التعافي من الأزمة المالية أبطأ مما كان عليه في فترة الكساد العظيم". إنها خسارة حقيقية بمرور الوقت. لذا فإن مهمتنا هي التفكير في الأشياء الفظيعة التي يمكن أن تحدث".

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السير جون كونليف

نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي




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