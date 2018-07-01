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مسئول أمريكى: القسم الأكبر من نووى كوريا الشمالية يمكن تفكيكه خلال عام

الأحد، 01 يوليه 2018 07:33 م
مسئول أمريكى: القسم الأكبر من نووى كوريا الشمالية يمكن تفكيكه خلال عام مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون
واشنطن (أ ش أ)
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رجح مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون إمكانية تفكيك القسم الأكبر من برنامج كوريا الشمالية النووى خلال عام.

وأضاف بولتون - فى تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية اليوم الأحد، أن واشنطن ذهبت للمفاوضات النووية وهى تعى عدم التزام بيونج يانج بتعهداتها فى الماضى.

ووافقت كوريا الشمالية ـ خلال قمة فى سنغافورة الشهر الماضى، بين زعيمها كيم جونج أون، والرئيس الأمريكى دونالد ترامب ـ على العمل صوب إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية ، لكن البيان المشترك الذى وقعه الزعيمان لم يحو تفاصيل بشأن الكيفية أو الموعد المحتمل لتخلى بيونجيانج عن أسلحتها.

وفى سياق آخر ، أشار مستشار الأمن القومى الأمريكى إلى أنه ناقش مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مسألة التدخل الأجنبى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية الماضية ، وأوضح أن الرئيس بوتين نفى هذا الأمر.

يشار إلى أن ترامب استبعد مراراً أن تكون روسيا تدخلت فى انتخابات عام 2016 لمساعدته فى الفوز بالرئاسة أمام منافسته هيلارى كلينتون ، غير أن تحقيقات أمريكية لا تزال تنظر فى احتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا فى الانتخابات.

 


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