محكمة مالى: 17 مرشحا للانتخابات الرئاسية القادمة فى القائمة المؤقتة

باماكو (أ ش أ)

أعلنت المحكمة الدستورية فى مالى قائمة المرشحين المؤقتة لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، والتى تضم حتى الآن 17 شخصا، فيما من المقرر أن يجرى التصويت فى 29 يوليو الجارى، وهو موعد الجولة الأولى للاقتراع.

وذكر راديو (فرنسا الدولى) اليوم الأحد، أن المحكمة الدستورية للبلاد صدقت على 17 طلبا من أصل 30 تم تقديمهم، موضحا أن بين المرشحين الذين تم اختيارهم بالفعل، امرأة واحدة فقط وهى سيدة الأعمال دجينيبا نيداى، وشعارها هو "صوتوا لامرأة فإن الرجال فشلوا".

وأوضح الراديو أن القائمة المؤقتة تضم أيضا رئيس الدولة المنتهية ولايته إبراهيم بوبكر كيتا و5 من وزرائه السابقين، فضلا عن مامادو ديارا وزير الاقتصاد السابق، ومحمد على باتيلى وزير العدل السابق، والجنرال السابق سينو كوليبالى، وموديبو سيديبى رئيس الوزراء السابق، وتعد هذه هى المرة الثانية له التى يشارك فيها فى الانتخابات الرئاسية.

وأفاد بأن زعيم المعارضة فى مالى سوميلا سيسى سيشارك فى سباق الانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرا إلى أن قائمة المرشحين يمكن تعديلها فى 4 يوليو الجارى، تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية من قبل المحكمة الدستورية.

وكان الآلاف من أنصار المعارضة فى مالى قد خرجوا فى 8 يونيو الماضى فى مسيرة بالعاصمة باماكو، لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة فى البلاد.