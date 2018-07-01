محافظ كركوك يدعو مفوضية الانتخابات العراقية لإكمال عمليات العد والفرز اليدوى

بغداد (أ ش أ)

دعا محافظ كركوك راكان سعيد الجبورى، اليوم الأحد، مفوضية الانتخابات العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية؛ لإكمال عمليات العد والفرز اليدوى، مشددا على ضرورة قطع الطريق على مستخدمى الإرهاب لعرقلة إجراءات العد والفرز.

وأعرب الجبورى - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، عن شكره لجهاز مكافحة الإرهاب وشرطة كركوك الذين تصدوا للإرهابى الانتحارى الذى أقدم على تفجير مركبته أمام بوابة مخازن صناديق الاقتراع ومنعه من الدخول؛ ما أسفر عن إصابة عدد من القوات الأمنية.

وكانت الجبهة التركمانية العراقية اعتبرت استهداف مخازن صناديق الاقتراع فى محافظة كركوك بتفجير انتحارى محاولة لخلط الأوراق ومنح فرصة للمزورين لإخفاء أدوات جريمتهم.

يذكر أن تفجيرا انتحاريا استهدف، صباح اليوم، مجمع المخازن الحكومية الواقعة جنوبى محافظة كركوك التى تضم صناديق اقتراع المحافظة، الأمر الذى أسفر عن وقوع 20 جريحا.

من ناحية أخرى قال قائد عمليات ديالى بالعراق الفريق الركن مزهر العزاوى أن تنظيم داعش، لا يسيطر على أى شبر من أرض المحافظة، لافتا إلى إحباط جميع الهجمات التى شنها التنظيم فى ديالى مؤخرا.

وأضاف العزاوى - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأحد "أن تنظيم داعش ضعيف وخلاياه مبعثرة فى ديالى"، وتابع قائلا: "إن تنظيم داعش يهرب بعد 5 دقائق من أى اشتباك مباشر سواء مع القوات الأمنية أو الحشد الشعبى أو العشائرى لأنه يدرك بأن ليس بمقدوره تحقيق أى إنجاز فى ظل بسالة وشجاعة قواتنا".

وأكد أن هجمات (داعش) الأخيرة تم إحباطها، مشيرا إلى أن قيادته تنفذ حاليا اثنين من عمليات مطاردة خلايا (داعش) فى حوض الوقف ووادى ثلاب شمال شرق بعقوبة بإسناد من طيران الجيش، وذلك ضمن سياق الخطط الموضوعة لإنهاء وجود خلايا التنظيم فى تلك المناطق.

وكان تنظيم (داعش) قد شن مؤخرا سلسلة هجمات على بعض النقاط الأمنية فى ديالى أسفرت عن سقوط ضحايا.