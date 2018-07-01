محافظة القاهرة: تعليم الموظفين لغة الإشارة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة

ماجد تمراز

قال العميد عمرو فكرى، رئيس حى الوايلى، إنه سيتم إعداد دورة لتعليم عدد من موظفى حى الوايلى لغة الإشارة، حتى يتمكنو من التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن هذه الخدمة تأتى فى إطار خدمة المواطنين وتيسير كل الإجراءات الخاصة بهذه الفئة، بالتعاون مع إحدى منظمات المجتمع المدنى.

كانت محافظة القاهرة، الشهر الماضى قد وزعت دراجات بخارية على عدد منهم، بحضور المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، ومحمد سيد، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، وعز فرغل، رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى خصص عام 2018 عام ذوي القدرات الخاصة.