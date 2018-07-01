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مجهولون يقتلون شخصا ويصبون آخر فى سطو على سيارتين وسرقة 65 ألف جنيه بالشرقية

الأحد، 01 يوليه 2018 10:22 ص
مجهولون يقتلون شخصا ويصبون آخر فى سطو على سيارتين وسرقة 65 ألف جنيه بالشرقية اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب
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يكثف ضباط مباحث أبوحماد بالشرقية جهودهم لضبط المتهمين بالسطو على سيارتين مواشي، ومقتل شخص وإصابة آخر بأعيرة نارية، وسرقة 65 ألف جنيه تحت تهديد السلاح، وتم إخطار نيابة أبوحماد برئاسة جمال اللبان،  وبإشراف المستشار هيثم نصار، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
 
تلقي اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام مجهولين بالسطو علي سيارتين وسرقة 65 ألف جنيه، ومقتل شخص وإصابة آخر.
 
وتبين من التحقيقات قيام 6 أشخاص يستقلون دراجات بخارية، فجرا بحوزتهم أسلحة نارية، باعتراض طريق سيارتين، الأولي بطريق "أبوحماد-بلبيس" أمام قرية هدي شعراوي، واعتراض طريق قائد سيارة محملة مواشي، وسرقة 15 ألف جنيه، وبعدها تم تثبيت سيارة أخري بالقرب من ترعة الشباب دائرة أبوحماد، ومقتل قائدها "شعبان أ ع" 46 سنة سائق، مقيم الأسدية، وإصابة "أحمد  ج س" مقيم العزازي، بأعيرة نارية، وسرقة 50 ألف جنيه، ولاذ الجناة بالفرار.
 
فيما تم تشكل فريق بحث جنائي، من قبل ضباط مباحث أبوحماد بإشراف اللواء محمد والي، مدير البحث الجنائي لضبط المتهمين، وبالعرض علي نيابة أبوحماد، صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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