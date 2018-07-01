مجلس القضاء الأعلى يعتمد تعيين المستشار رضا شوكت رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة

القاهرة (أ ش أ)

يبدأ المستشار محمد رضا شوكت غدا الإثنين، مهام منصبه كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، بعد اعتماد مجلس القضاء الأعلى قرار تعيينه، خلفًا للمستشار عادل بعبش، الذى وصل إلى سن المعاش.

وتخرج المستشار رضا شوكت من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1969، والتحق بالنيابة العامة، ثم التحق بالقوات المسلحة وشارك فى حرب الاستنزاف والعبور إلى سيناء، وعاد ليتدرج فى النيابة العامة مديرا ثم رئيسا ثم محاميًا عامًا ثم التحق بإدارة التفتيش بالنيابة العامة حتى تم ترقيته إلى رئيس محكمة استئناف عام 1992.

كما شغل المستشار رضا شوكت منصب نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس بمحكمة الجنايات، كما تم ندبه مساعدًا لوزير العدل لشئون الديوان العام.