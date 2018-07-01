video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 يوليه 2018 01:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

قادة أوروبا وأمريكا اللاتينية يؤيدون "لوبيز أوبرادور" رئيسا للمكسيك

الأحد، 01 يوليه 2018 12:01 م
قادة أوروبا وأمريكا اللاتينية يؤيدون "لوبيز أوبرادور" رئيسا للمكسيك صناديق انتخابات
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق
ما يقرب من 10 من القادة السياسيين والاجتماعيين والرؤساء السابقين فى أوروبا وأمريكا اللاتينية، أعربوا عن تأييدهم للمرشح الرئاسى فى الانتخابات المكسيكية لوبيز أوبرادور المعروف بـ "أملو" رئيسا جديدا للمكسيك.

ونشرت الرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا فرنانديز رسالة على حسابها على تويتر، اختارت فيها أحد المرشحين للرئاسة، وقالت أندريس مانويل، أن لوبيز أوبرادور لا يعتبر أمل ليس للمكسيك فحسب بل للمنطقة بأسرها".

وقال رافائيل كوريا، رئيس الاكوادور السابق على تويتر "أملو سيكون عاصفة لأعداء أمريكا اللاتينية ، فهو أمل كبير لأمريكا اللاتيينية والمكسيك".

وبنفس الطريقة قال مانويل زيلايا، رئيس هندوراس السابق، عبر تويتر "أملو.. الكابوس الليبرالى الجديد.. والجرائم المكسكية على وشك الانتهاء".

وقالت ديلما روسيف رئيسة البرازيل السابقة، "اوبرادور سيكون أمل لكل أمريكا اللاتينية وانتصاره انتصار للقارة".

وقال رئيس حزب "بوديموس" الإسبانى بابلو إجليسياس "المكسيك تفتح طريقا مثيرا للسلام والعدل الاجتماعى وعالما أكثر ديمقراطية، ومن إسبانيا.. كل الدعم لأملو".

وأكد الاقتصادى والباحث الأرجنتينى الشهير أكسيل كيزيلوف "انتصار أملو سيكون نفحة من الهواء النقى لأمريكا اللاتينية".

أما الكولومبى جوستافو بترو، المرئح لرئاسة كولومبيا فى عامى 2010  و2018 قال "انتصار أملو سيساهم فى إعادة بعث الأمل فى أمريكا اللاتينية".

وأرسل زعيم اليسار الفرنسى جان لوك ميلنشون، تحيات إلى الشعب المكسيكى، وقال "من فرنسا نحى الشعب المكسيكى بالانتخابات، واقتراب ظهور أمة عظيمة وإيقاذ للأمل فى العالم بوجود أملو".

وقال ماركو إنريكيز، رجل أعمال وسياسى ، ومخرج فرنسى-تشيلى "كل القوة للشعب المكسيكى وللوبيز أوبرادور".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمم المتحدة تدين مقتل صحفى بالمكسيك وتدعو إلى إجراء تحقيق فورى

الانتخابات المكسيكية

المكسيك

لوبيز اوبرادور

املو

قادة اوروبا

امريكا اللاتينية




لا تفوتك
وزير المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

وزير المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

التنمية المحلية: زيارات مفاجئة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة

التنمية المحلية: زيارات مفاجئة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة

صور..محافظات مصر تشهد ختام ماراثون امتحانات الثانوية العامة بمواد الفلسفة والجيولوجيا والاستاتيكا.. الطلاب يتوافدون برفقة أولياء أمورهم على المدارس بدعوات النهاية السعيدة.. والطلاب: نتمنى أن يكون ختامها مسك

صور..محافظات مصر تشهد ختام ماراثون امتحانات الثانوية العامة بمواد الفلسفة والجيولوجيا والاستاتيكا.. الطلاب يتوافدون برفقة أولياء أمورهم على المدارس بدعوات النهاية السعيدة.. والطلاب: نتمنى أن يكون ختامها مسك

طريق كارتيرون فى الأهلى ليس مفروشا بالورود قبل الموسم الجديد.. ضياع الصفقات المؤثرة.. آثار وداع المونديال.. ضغوط تحقيق البطولات.. كسب ثقة الجماهير.. صعوبة الحفاظ على الدورى

طريق كارتيرون فى الأهلى ليس مفروشا بالورود قبل الموسم الجديد.. ضياع الصفقات المؤثرة.. آثار وداع المونديال.. ضغوط تحقيق البطولات.. كسب ثقة الجماهير.. صعوبة الحفاظ على الدورى

سمار طبيعى.. 3 وصفات طبيعية لعمل التان فى البيت قبل المصيف بالسكر والجليسرين

سمار طبيعى.. 3 وصفات طبيعية لعمل التان فى البيت قبل المصيف بالسكر والجليسرين

كأس العالم 2018.. روسيا تسعى لصناعة تاريخ جديد فى كأس العالم أمام إسبانيا

كأس العالم 2018.. روسيا تسعى لصناعة تاريخ جديد فى كأس العالم أمام إسبانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة