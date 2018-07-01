فيديو وصور.. وزير الرياضة يستقبل أبطال مصر العائدين من ألعاب البحر المتوسط بالمطار

استقبل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أبطال مصر العائدين من بطولة ألعاب البحر المتوسط بعد عودتهم من إسبانيا، الذين حصلوا على عدة ميداليات ومراكز متقدمة فى تنس الطاولة وألعاب القوى والملاكمة.

وقدم وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى الشكر إلى أبطال مصر العائدين، مؤكدا على ضرورة استكمال مسيرة البطولات ناقلا لهم تحبات، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مؤكدا على فخره واعتزازه بكل الجهود التى بذلوها لرفع اسم مصر فى البطولة بعد ادائهم المشرف.

وكانت البعثة قد وصلت منذ قليل وقامت سلطات مطار القاهرة الدولى بتخصيص فرق من العلاقات العامة بشركتى ميناء القاهرة الجوى ومصر للطيران وضباط الإدارة العامة لشرطة الميناء ورجال الجمارك للعمل على سرعة إنهاء إجراءات وصولهم.

وفرضت سلطات أمن المطار كوردون أمنى خارج محيط صالة الوصول للعمل على تأمين أبطال مصر القادمين حتى خروجهم من دائرة المطار، كما وصلت أيضا فرقة من الفنون الشعبية لاستقبال الأبطال العائدين.

الجدير بالذكر أن مصر حصدت 45 ميدالية فى دورة العاب البحر المتوسط، 16 ميدالية ذهبية و11 ميدالية فضية و18 ميدالية برونزية، محتلة المركز الخامس.