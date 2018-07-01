فيديو وصور.. اتحاد الجاليات المصرية فى إيطاليا يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

رسالة روما - أحمد جمعة

عقد اتحاد الجاليات المصرية ورجال الأعمال بالخارج ، احتفالية مساء اليوم الأحد فى أحد أكبر ميادين العاصمة الإيطالية روما (Roma (RM) Piazza dell'Esquilino) للإحتفال بمرور 5 سنوات على ثورة 30 يونيو تحت تحت شعار "إيد واحدة بنبني بلدنا “، بمشاركة عدد من أبناء الجالية المصرية فى إيطاليا.

وخلال الاحتفال حمل أبناء الجالية المصرية صور الرئيس عبدالفتاح السيسي والإعلام المصرية، ورددوا هتافات "تسلم الأيادى" و"تحيا مصر" والجيش والشعب إيد واحدة" و"بنحبك ياسيسي".

ومن جانبه قال باسم سلامة رئيس الجاليات المصرية ورجال الأعمال فى روما أن الاحتفالية شارك فيها العديد من أبناء الجالية المصرية فى المدن الإيطالية، وأضاف سلامة أن المهندس جورج عياد خبير الطاقة الدولى ورئيس الاتحاد في هولندا وإيطاليا حرص على الإعداد الجيد لهذه الاحتفالية وإقامتها فى ذكري ثورة 30 يونيو العظيمة، وأشار باسم سلامة إلى أن أبناء الشعب المصرى بالخارج يؤيدون الرئيس السيسي فى جميع الخطوات التى يقوم بها لبناء دولة مصرية متقدمة وقوية.

و أكد باسم سلامة أن ثورة 30 يونيو نقطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية لأنها تخلصت من قوى الشر في الداخل والخارج واشاد سلامة بدور الجيش والشرطة المصرية في هذه الثورة بالاستجابة لنداء الشعب المصري العظيم وتحقيق مطالبه وحماية الدولة.