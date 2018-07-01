video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 يوليه 2018 09:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو وصور.. اتحاد الجاليات المصرية فى إيطاليا يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

الأحد، 01 يوليه 2018 08:04 م
فيديو وصور.. اتحاد الجاليات المصرية فى إيطاليا يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو جانب من الاحتفالات
رسالة روما - أحمد جمعة
إضافة تعليق
 
عقد اتحاد الجاليات المصرية ورجال الأعمال بالخارج ، احتفالية مساء اليوم الأحد فى أحد أكبر ميادين العاصمة الإيطالية روما (Roma (RM) Piazza dell'Esquilino) للإحتفال بمرور  5 سنوات على ثورة 30 يونيو تحت تحت شعار  "إيد واحدة بنبني بلدنا “، بمشاركة عدد من أبناء الجالية المصرية فى إيطاليا.
 
1
 
وخلال الاحتفال حمل أبناء الجالية المصرية صور الرئيس عبدالفتاح السيسي  والإعلام المصرية، ورددوا هتافات "تسلم الأيادى" و"تحيا مصر" والجيش والشعب إيد واحدة" و"بنحبك ياسيسي". 
 
2
 
 
ومن جانبه قال باسم سلامة رئيس الجاليات المصرية ورجال الأعمال فى روما أن الاحتفالية شارك فيها العديد من أبناء الجالية المصرية فى المدن الإيطالية، وأضاف سلامة أن المهندس جورج عياد خبير الطاقة الدولى ورئيس الاتحاد في هولندا وإيطاليا حرص على الإعداد الجيد لهذه الاحتفالية وإقامتها فى ذكري ثورة 30 يونيو العظيمة، وأشار باسم سلامة إلى أن أبناء الشعب المصرى بالخارج يؤيدون الرئيس السيسي فى جميع الخطوات التى يقوم بها لبناء دولة مصرية متقدمة وقوية.
 
3
 
 
و أكد باسم سلامة أن ثورة 30 يونيو نقطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية لأنها تخلصت من قوى الشر في الداخل والخارج واشاد سلامة بدور الجيش والشرطة المصرية في هذه الثورة بالاستجابة لنداء الشعب المصري العظيم وتحقيق مطالبه وحماية الدولة.
 
4

5

6

7
7

8
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور..أوروبا تتزين بأعلام مصر وصور السيسى فى الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.. المصريون فى فرنسا ينظمون حملة للترويج للسياحة وزيارة المحروسة.. وميادين بروكسيل ولندن تتوهج باحتفالات نجاح ثورة الشعب ضد "الإخوان"

فيديو وصور.. المصريون فى اثينا يحتفلون بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو

المصريون فى فرنسا يحتفلون بذكرى 30 يونيو برفع الأعلام وصور السيسى

فيديو وصور.. المصريون فى لندن يحتفلون بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو

صور.. سفارة مصر بألبانيا تحتفل بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو

مصر

أخبار مصر

أخبار ايطاليا

ثورة ٣٠ يونيو

الاحتفال بذكرى ثوره يونيو




لا تفوتك
س و ج.. أهم المعلومات حول تنسيق القبول بالجامعات لعام 2018

س و ج.. أهم المعلومات حول تنسيق القبول بالجامعات لعام 2018

العثور على تابوت أثرى يزن 30 طنا أسفل عقار فى الإسكندرية

العثور على تابوت أثرى يزن 30 طنا أسفل عقار فى الإسكندرية

المالية تعلن بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.42 تريليون جنيه.. محمد معيط: 257.7 مليار جنيه مخصصات التعليم والصحة.. و194 مليار جنيه لبرامج الدعم و69 مليارا مساهمات من الخزانة العامة لصناديق المعاشات

المالية تعلن بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.42 تريليون جنيه.. محمد معيط: 257.7 مليار جنيه مخصصات التعليم والصحة.. و194 مليار جنيه لبرامج الدعم و69 مليارا مساهمات من الخزانة العامة لصناديق المعاشات

كأس العالم يودع كريستيانو رونالدو وميسي.. الصحافة العالمية تواسى أساطير الكرة وتتغزل فى مبابى وكافانى.. أوليه الأرجنتينية تعترف: "لسنا الأفضل".. وإيطاليا تتحدث عن المونديال الأغرب فى غياب الآزورى

كأس العالم يودع كريستيانو رونالدو وميسي.. الصحافة العالمية تواسى أساطير الكرة وتتغزل فى مبابى وكافانى.. أوليه الأرجنتينية تعترف: "لسنا الأفضل".. وإيطاليا تتحدث عن المونديال الأغرب فى غياب الآزورى

كارتيرون: "متعود" على تدريب الفرق الكبرى وحصد الألقاب وأنتظر عودة الدوليين - صور

كارتيرون: "متعود" على تدريب الفرق الكبرى وحصد الألقاب وأنتظر عودة الدوليين - صور

وزير المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

وزير المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة