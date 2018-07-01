فيديو.. البحرين تثبت بالوثائق أحقيتها فى أرض اغتصبها النظام القطرى

كتبت إسراء أحمد فؤاد

كشف مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" عن وثائق تثبت أحقية المنامة على أراضى اغتصبها النظام القطرى من المملكة.

وخلال مؤتمر "حكم آل خليفة فى شبه جزيرة قطر: التاريخ والسيادة" الذى عقد بالبحرين استعرضت الحقائق التاريخية لـ حكم وسيادة ال خليفة على شبه جزيرة قطر.

سمو الدكتور الشيخ عبدالله بن احمد آل خليفة يقدم البيان الختامي لمؤتمر حكم #آل_خليفة في شبه جزيرة #قطر .. التاريخ والسيادة والذي نظمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة #دراسات #الزبارة_عاصمة_آل_خليفة@Derasatbh pic.twitter.com/KoShvAyFJD — ضرار بالهول الفلاسي (@dbelhoul) June 30, 2018

وتضمن المؤتمر "ثلاث محاور رئيسية" المحور الأول: "الزبارة عاصمة آل خليفة فى شبه جزيرة قطر وجزر البحرين" فيما ناقش المحور الثانى "التمرد على شرعية آل خليفة فى شبه جزيرة قطر" فيما سلط المحور الثالث الضوء على "العدوان القطرى على الديبل عام 1986م".

وكشف رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة “دراسات” الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة عن اقتطاع 3570 كم من المياة البحرينية الإقليمية بعد العدوان على الديبل عام 1986، وأنهم بصدد إعادة المطالبات أمام المحاكم الدولية، وترسيخ حقوق مملكة البحرين فى المناهج التعليمية البحرينية.