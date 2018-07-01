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الأحد، 01 يوليه 2018 01:30 م
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فيديو..إيرانيون يسخرون من "مهارات نتنياهو الكروية" وطلبه اللعب ضد منتخبهم

الأحد، 01 يوليه 2018 11:50 ص
فيديو..إيرانيون يسخرون من "مهارات نتنياهو الكروية" وطلبه اللعب ضد منتخبهم نتنياهو
كتبت إسراء أحمد فؤاد
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سخر مقطع فيديو تداولة نشطاء إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعى، من الفيديو الاستعراضى الذى بثه رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبوع الماضى، والذى استعرض فيه مهاراته الكروية أمام الإيرانيين مثنيا على المنتخب الإيرانى الذى استطاع حارس مرماه أن يضيع هدفا من ركلة جزاء للنجم البرتغالى كريستيانو رونالدو فى مباراته مع البرتغال الثلاثاء الماضى.

بخش دوم خز کردن نتانیابو😂😂😂😂👇 pic.twitter.com/1SOXn9YFxQ

 

وسخر مقطع الفيديو من استغلال نتنياهو للاحتجاجات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية فى إيران، قائلا "ليشهد الله أننى لا علاقة لى بارتفاع قيمة الدولار والعملة والسيارات وسيارة البرايد الإيرانية.. حتى نحن لا ندرى شئ عن أنفسنا".

 

 

وأعرب نتنياهو فى مقطع الفيديو الذى بثته صفحات إسرائيل بالعربية والفارسية، عن أمله فى اللعب مع المنتخب الإيرنى قائلا:"فى يوم من الأيام آمل أن أشاهد المنتخب الإيرانى يلعب أمام إسرائيل فى طهران الحرة. وفى ذلك اليوم، سنكون جميعنا فائزين".

رئيس الوزراء نتنياهو يوجه كلمة إلى الشعب الإيرانى قائلا:"لقد أظهرتم شجاعة فى أرض الملعب فى كأس العالم واليوم تظهرون نفس الشجاعة فى شوارع إيران.. في يوم من الأيام آمل أن أشاهد المنتخب الإيرانى يلعب أمام إسرائيل فى طهران الحرة. وفى ذلك اليوم، سنكون جميعنا فائزين".#إيران #إسرائيل pic.twitter.com/YVEI2v4PHS

 


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