فى ذكرى احتفالات 30 يونيو.. التعليم تشارك فى معرض رأس البر الأول للكتاب

كتب محمود طه حسين

دعت وزارة الثقافة الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للاشتراك فى فاعليات معرض رأس البر الأول للكتاب، والمقام فى الفترة من (25 يونيو إلى 6 يوليو 2018) بمدينة دمياط.

جدير بالذكر أنه تم الاشتراك فى معرض رأس البر للكتاب بإشراف الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وقيادة الدكتورة جيهان علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية والكشفية، وسامية أبو الفتوح مدير إدارة المرشدات، حيث تم تقديم فقرات فنية متنوعة من تلاميذ مدارس (رويال الخاصة) بالمعرض وسط ترحيب هائل من السادة رواد المعرض، وإشادة مسئولى المعرض بنشاط الوزارة.

يأتى ذلك بعد أن اشتركت التربية والتعليم فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، والتى شاركت فى فاعلياته لأول مرة، مجموعة من الطلاب المتميزين ممثلين لجميع محافظات الجمهورية على مدار الأسبوعين طول فترة المعرض، وكانوا حديث الأوساط الثقافية والفنية بمدى براعتهم وتميزهم فى الأنشطة التى أٰقيمت لأول مرة بأرض المعارض، مما صنعته من صدى واسع لجذب رواد المعرض على التردد عليه، وعلى آثر هذا النجاح الباهر.