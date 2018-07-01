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الأحد، 01 يوليه 2018 04:16 م
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غدا.. بدء التسجيل لعضوية الشعب والروابط الجديدة بنقابة الصحفيين

الأحد، 01 يوليه 2018 03:22 م
غدا.. بدء التسجيل لعضوية الشعب والروابط الجديدة بنقابة الصحفيين نقابة الصحفيين
كتب محمد السيد
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تبدأ نقابة الصحفيين، غدا الاثنين، فتح باب التسجيل فى عضوية عدد من الشعب و الروابط الجديدة التى وافق عليها مجلس النقابة وهى شعبة محررى الطيران وشعبة محررى البترول والطاقة وشعبة محررى مجلس الوزراء وشعبة المحررين الثقافيين وشعبة محررى الشئون الأفريقية والعربية.
 
وتطالب النقابة المحررين المتقدمين بضرورة إحضار خطاب موقع من رئيس تحرير الجريدة يفيد بتخصصه فى هذا الشأن وأرشيف فى حالة طلبه من الزملاء، وأن تقدم الطلبات بإدارة شئون المجلس والأعضاء بالدور الرابع.
 
 
ومن المقرر أن يستمر فتح باب التقديم من يوم الاثنين الموافق 2 يوليو الجارى حتى السبت الموافق 16 يوليو، وتحدد النقابة موعدا لإجراء انتخابات الشُعب.
 
 

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