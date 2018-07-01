غدا.. الغرف التجارية تنظم منتدى الأعمال المصرى البولندى

ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية غدا الاثنين منتدى الأعمال المصرى البولندى بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار وKwieciński Jerzy وزير التنمية والاستثمار البولندى.

وأشار الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أنه سيشارك بالمنتدى شركات بولندية من العاملة بقطاعات استيراد وتصدير المنتجات الزراعية والغذائية – مواد البناء.

كما يضم المنتدى شركات عاملة فى مجال استيراد الكيماويات وبخاصة الفوسفات واليوريا – قطع غيار السيارات – الملاحة والطيران- وتصنيع وخدمات والأبحاث والتطوير.