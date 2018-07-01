غادة والى تطلق غدا حملة توعوية بعنوان "السنين الأولى تفرق" لدعم رعاية الأطفال

كتب مدحت وهبة

تطلق غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى غدا الإثنين حملة توعوية تحت عنوان " السنين الأولى بتفرق" للتأكيد على أهمية السنوات الأولى لأطفال ودور الأبناء فيها، بحضورمدير اليونسيف والعديد من الشخصيات المهتمين بقضايا الطفولة المبكرة.

جدير بالذكر ان وزارة التضامن الاجتماعى تقوم حاليا بالعمل على تنفيذ برنامج "تنمية الطفولة المبكرة"، وإتاحه خدمات تعليمية وتربوية موسعه وذات جودة عالية للأطفال فى المرحلةالعمرية من "0-4"

وتستهدف المبادرة السماح للأم المصرية الخروج لسوق العمل والطفل المصرى بالنمو العقلى والوجدانى، حيث خصصت الحكومة 250 مليون جنية لتطوير الحضانات فى المرحلة الأولى وسيتم التوسع فى إنشاء نوعيات جديدة من الحضانات لرفع نسبة التغطية والإتاحة، وتحقيق المواءمة مع متطلبات احتياجات المجتمع المصرى وأن النطاق الجغرافى لبرنامج تنمية الطفولة المبكرة فى المرحلة الأولى فى محافظات القاهرة والجيزة والغربية والبحر الأحمر وأسوان والإسكندرية.