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عريقات: توصيات لجنة غزة تتضمن حل كل قضايا القطاع بشكل جذرى

الأحد، 01 يوليه 2018 12:58 م
عريقات: توصيات لجنة غزة تتضمن حل كل قضايا القطاع بشكل جذرى صائب عريقات
رام الله (أ ش أ)
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صرح صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بأن اللجنة العليا لمتابعة مشاكل قطاع غزة، والتى تم تشكيلها من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ستصدر توصياتها لحل كل قضايا القطاع بشكل جذرى.

وأضاف عريقات - فى تصريحات إذاعية اليوم الأحد "الآن لدينا مجموعة عمل من كل الفصائل برئاسة عزام الأحمد، على وشك إصدار توصياتها لحل جذرى لكل قضايا قطاع غزة.. موضحا أن المشروع، الذى سيتم تقديمه، يشمل القضايا الحياتية واليومية والمعيشية والسياسية".

وشدد على أنه ليس مطلوبا من حماس أن تصير فتح أو العكس أو أى من الفصائل.. متابعا "نحن مجتمع يقوم على التعددية السياسية، وهى تعنى الأساس لدولة فلسطين، لكن هناك مرض سياسى اسمه تعدد السلطات، وهو هلاك الأمم".

وأكد عريقات وجوب وضع فلسطين فوق كل اعتبار، مذكرا أن الفصائل الفلسطينية وجدت من أجل غرض إعادة فلسطين إلى الخارطة.. لافتا إلى أن المطروح للمصالحة، هو تمكين حكومة الوفاق، التى أسست بشراكة كل الفصائل بما فيها فتح وحماس، والاتفاق على موعد العودة إلى صناديق الاقتراع

وبخصوص صفقة القرن، قال عريقات "إن القيادة الفلسطينية على اتصال يومى مع كل الأطراف العربية فى ظل التحركات الأمريكية المتعلقة بصفقة القرن، مؤكدا أن موقف جميع الدول العربية داعم للموقف الفلسطينى".

وأشار إلى أن جولة الوفد الأمريكى إلى المنطقة مؤخرا هدفت إلى إسقاط وكالة غوث اللاجئين (الأونروا) وتدميرها، لكن الدول العربية المستضيفة للاجئين رفضت اقتراحاته بهذا الشأن.. مشددا على ضرورة إزالة أسباب الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية من أجل إنقاذ المشروع الوطنى.

 


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