video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 يوليه 2018 03:54 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

عاطل يستعين بـ 5 أشخاص لسرقة سيارة جاره فى الهرم

الأحد، 01 يوليه 2018 02:14 م
عاطل يستعين بـ 5 أشخاص لسرقة سيارة جاره فى الهرم مديرية أمن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

استعان عاطل بـ 5 أشخاص بينهم فتاتين بالهرم لسرقة سيارة تاكسى ملك جاره، حيث استدرجوا السائق بحجة توصيل الفتاتين، ثم هددوه واستولوا على السيارة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

وتم ضبط المتهمين أثناء متابعة قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الهرم، لمتابعة الحالة الأمنية، حيث استغاث بهم "أيمن.م" سائق، وذكر أن فتاتين طلبتا منه توصيلهما، وأثناء ذلك طلبا منه الانتظار بمنطقة نائية لمقابلة أحد الأشخاص، إلا أنه فوجىء بحضور 3 أشخاص وبحوزة أحدهم سلاح نارى، حيث هددوه واستولوا على السيارة وهاتفه المحمول وفروا هاربين.

وعلى الفور تتبع رجال المباحث خط سير المتهمين، وتمكنوا من ضبط السيارة ويستقلها 2 من المتهمين، كما تم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن القبض على 4 متهمين آخرين.

وكشفت تحريات المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم أن جار المجنى عليه " محمد.ا" وراء التحريض على ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف أنه قرر الاستعانة بباقى المتهمين لسرقة السيارة الخاصة بالمجنى عليه، ومساومته لإعادتها مقابل الحصول على مبلغ مالى، لمروره بضائقة مالية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه وإعادة 3 بالقليوبية

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

اخبار مصر

سرقة سيارة

تشكيل عصابى

قسم الهرم

امن الجيزة




لا تفوتك
س و ج.. أهم المعلومات حول تنسيق القبول بالجامعات لعام 2018

س و ج.. أهم المعلومات حول تنسيق القبول بالجامعات لعام 2018

العثور على تابوت أثرى يزن 30 طنا أسفل عقار فى الإسكندرية

العثور على تابوت أثرى يزن 30 طنا أسفل عقار فى الإسكندرية

المالية تعلن بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.42 تريليون جنيه.. محمد معيط: 257.7 مليار جنيه مخصصات التعليم والصحة.. و194 مليار جنيه لبرامج الدعم و69 مليارا مساهمات من الخزانة العامة لصناديق المعاشات

المالية تعلن بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.42 تريليون جنيه.. محمد معيط: 257.7 مليار جنيه مخصصات التعليم والصحة.. و194 مليار جنيه لبرامج الدعم و69 مليارا مساهمات من الخزانة العامة لصناديق المعاشات

كأس العالم يودع كريستيانو رونالدو وميسي.. الصحافة العالمية تواسى أساطير الكرة وتتغزل فى مبابى وكافانى.. أوليه الأرجنتينية تعترف: "لسنا الأفضل".. وإيطاليا تتحدث عن المونديال الأغرب فى غياب الآزورى

كأس العالم يودع كريستيانو رونالدو وميسي.. الصحافة العالمية تواسى أساطير الكرة وتتغزل فى مبابى وكافانى.. أوليه الأرجنتينية تعترف: "لسنا الأفضل".. وإيطاليا تتحدث عن المونديال الأغرب فى غياب الآزورى

كارتيرون: "متعود" على تدريب الفرق الكبرى وحصد الألقاب وأنتظر عودة الدوليين - صور

كارتيرون: "متعود" على تدريب الفرق الكبرى وحصد الألقاب وأنتظر عودة الدوليين - صور

وزير المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

وزير المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة