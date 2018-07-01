عاطل يستعين بـ 5 أشخاص لسرقة سيارة جاره فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

استعان عاطل بـ 5 أشخاص بينهم فتاتين بالهرم لسرقة سيارة تاكسى ملك جاره، حيث استدرجوا السائق بحجة توصيل الفتاتين، ثم هددوه واستولوا على السيارة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

وتم ضبط المتهمين أثناء متابعة قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الهرم، لمتابعة الحالة الأمنية، حيث استغاث بهم "أيمن.م" سائق، وذكر أن فتاتين طلبتا منه توصيلهما، وأثناء ذلك طلبا منه الانتظار بمنطقة نائية لمقابلة أحد الأشخاص، إلا أنه فوجىء بحضور 3 أشخاص وبحوزة أحدهم سلاح نارى، حيث هددوه واستولوا على السيارة وهاتفه المحمول وفروا هاربين.

وعلى الفور تتبع رجال المباحث خط سير المتهمين، وتمكنوا من ضبط السيارة ويستقلها 2 من المتهمين، كما تم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن القبض على 4 متهمين آخرين.

وكشفت تحريات المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم أن جار المجنى عليه " محمد.ا" وراء التحريض على ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف أنه قرر الاستعانة بباقى المتهمين لسرقة السيارة الخاصة بالمجنى عليه، ومساومته لإعادتها مقابل الحصول على مبلغ مالى، لمروره بضائقة مالية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.