طهران تأسف لعدم تعاون الاتحاد الأوروبى فى ملفى المهاجرين والمخدرات

طهران (أ ف ب)

وجهت إيران انتقادا إلى الاتحاد الأوروبى الأحد، مؤكدة أنه لا يتعاون معها على صعيد مكافحة تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية التى مصدرها أفغانستان.

وقال وزير الداخلية الإيرانى عبد الرضا رحمنى فاضلى فى مؤتمر صحفى فى طهران إن "تعاوننا مع أوروبا على صعيد مكافحة المخدرات والهجرة هو تعاون أحادى".

وأضاف "هذا يعنى أننا وحدنا من نعمل ونبذل جهودا، إنهم لا يقومون فعليا بعمل فاعل".

وجاء كلام الوزير بعد أقل من أسبوع من زيارة لطهران قام بها المفوض الأوروبى للهجرة ديمتريس أفرامابولوس خصصت لقضايا الهجرة والامن ومكافحة تهريب المخدرات.

وأوضح فاضلى أنه فى أفغانستان، البلد الذى يتقاسم حدودا طويلة مع شرق إيران، ازداد انتاج المخدرات "بواقع الضعف" فى 2017، لافتا إلى أنه خلال الفترة المنقضية من "هذا العام (العام الايرانى بدأ فى 21 مارس) أحصينا أكثر من ألف مواجهة" بين قوات الأمن ومهربى المخدرات و"عثرنا على 1200 طن من المخدرات" كان قسم منها موجها إلى أوروبا.

وتابع "إذا أغمض وزير الداخلية عينيه لـ 24 ساعة فقط، فسترون بالتأكيد مليون مهاجر وطالب لجوء يعبرون حدودنا الغربية" وكذلك "ألفى طن من المخدرات".