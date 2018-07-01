طلاب الثانوية العامة يحتفلون بنهاية الامتحانات بـ"السيلفى" و "كأس العالم"

سيطرت حالة من الفرحة والسرور على طلاب الثانوية العامة، فى آخر أيام الامتحانات حيث حرص الطلاب على التقاط صور السيلفى والحديث عن كأس العالم ومباريات كأس العالم روسيا 2018.

وأشاد الطلاب بسهولة الامتحانات وأيضا طريقة الامتحان من خلال البوكليت وأيضا سهولة أسئلة جميع المواد عدا بعض الجزئيات فى امتحانات بعينها.

وأدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.