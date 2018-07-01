طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان الجيولوجيا والاستاتيكا والفلسفة والمنطق

كتب محمود طه حسين

يختتم اليوم الأحد طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم التى انطلقت 3 يونيو الماضى، حيث يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والفلسفة والمنطق والرياضيات التطبيقية " الاستاتيكا".

وأكد الدكتور رضا حجازى، رئيس عام الامتحانات، أنه يؤدى اليوم الأحد، طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الفلسفة والمنطق بإجمالى 248,513 طالب وطالبة، بينما يؤدى طلاب الشعبة العلمية "رياضيات" امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالى 108,838 طالب، ويؤدى طلاب شعبة العلمى علوم الامتحان فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بواقع 239,704 طالب وطالبة بإجمالى 597 ألف و55 طالبا.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو المقبل، ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.