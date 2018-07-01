طلاب الثانوية الأزهرية فى آخر يوم امتحانات: أصعب مادتين الكيمياء والأحياء

كتب لؤى على

اختتم طلاب الثانوية الأزهرية امتحان الشهادة اليوم الأحد الامتحانات بمادتى الأدب والنصوص، والتفسير.

وعبر الطلاب عقب الامتحان عن رضاهم بمستواه، مؤكدين أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط ، مشيرين إلى أن هناك بعض الامتحانات كان مستواها يرتقى للصعوبة وهى الكيمياء والأحياء، خلال الأيام الماضية.

من جانبه ، قال الطالب عمر خالد، من معهد الخازندارة بشبرا مصر، إن الامتحان كان مستواه للطالب فوق المتوسط، وأنه كان يطمح لحل جميع أجزاء الامتحانات لكن صعوبة الامتحان ستهدر منه درجات كثيرة، لافتا إلى أن أصعب مواد كانت الكيمياء والأحياء، معربا عن أمنيته فى الدخول لكلية تجارة إنجليزى.